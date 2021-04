Matrimonio a prima vista Australia, la settima stagione al via

Torna in prima tv l’esperimento sociale più discusso e avvincente di tutta l’Australia: il provocatorio Married at First Sight. L’appuntamento è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire dal 5 maggio. Tutti i mercoledì alle 21.15

Finalmente ci siamo, la settima stagione di Matrimonio a prima vista Australia torna su Sky Uno, in prima serata a partire dal 5 maggio. E non poteva che arrivare a maggio, da sempre il mese delle spose, oltre che della primavera che fiorisce portando una ventata di freschezza e speranza, voglia di rinascita e la giusta dose di romanticismo che non può mancare quando parliamo d’affari di cuore. Ed è proprio l’amore, quello dei sogni, a irrompere nella vita dei protagonisti dell’ esperimento sociale più discusso d’Australia.

dal fatidico sì alla convivenza sotto lo stesso tetto

approfondimento

Speciale Matrimonio a Prima Vista

In questa stagione sono 12 le nuove coppie che con tutte le loro forze combatteranno per coronare il loro sogno e raggiungere il loro obiettivo. Tra cene a lume di candela, dinner parties, aperitivi, promesse, scontri, matrimoni e lune di miele, i nostri single impareranno a conoscersi e (si spera) a innamorarsi perdutamente. Gli esperti John Aiken e Mel Schilling e la neuropsicoterapeuta Trisha Stratford li affiancheranno, cercando di guidarli nella giusta direzione con l’ausilio della scienza e della loro infinita esperienza in fatto di dinamiche relazionali.

Gli sposi si incontreranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio e dal momento in cui pronunceranno quel fatidico sì, inizieranno a convivere come coppie sposate. Dodici spose e dodici sposi vivranno l'esperimento più romantico del piccolo schermo, si troveranno ad affrontare sfide impegnative e ostacoli di ogni genere. Ciascuno sarà chiamato a mettere in discussione ogni comportamento, ogni reazione, ogni iniziativa, in sostanza sarà come trovarsi sotto una lente di ingrandimento. E non tutti forse riusciranno a dare il meglio di sé in una condizione come questa, sicuramente i più motivati arriveranno fino in fondo. Perché si sa, mettersi in gioco, in fondo, non è facile. Ma in nome del vero amore, tutto è possibile. Appuntamento su Sky Uno, tutti i mercoledì alle 21.15, in prima tv assoluta.