Italia’s Got Talent, finale da record sui social e pioggia di voti

Italia’s Got Talent (LO SPECIALE), prodotto da Fremantle, si riconferma un programma molto amato dal pubblico: la finalissima, in onda ieri sera in diretta dagli studi di Cinecittà su TV8 e Sky Uno, ha totalizzato 1 milione 847 mila spettatori medi con l’8,35% di share, e oltre 5 milioni di spettatori unici (LE FOTO DELLA FINALE).

La magia di Stefano Bronzato conquista la finale di Italia's Got Talent. VIDEO