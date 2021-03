Italia’s Got Talent 2021, la finale è alle porte. Scopri come si vota

La finale di Italia’s Got Talent 2021 - in onda mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno), è finalmente giunta e in attesa di scoprire chi sarà a salire sul gradino più alto del podio, scopri come si vota.

Il conto alla rovescia è già cominciato, il momento clou della gara è in arrivo mercoledì 24 marzo alle 21.30 su Sky Uno (LO SPECIALE di Italia's Got Talent), e dopo un'entusiasmante semifinale che ha preso il via sulle note della famosissima We are the champions dei Queen cantata da Lodovica Comello, siamo pronti per uno spettacolo imperdibile all'insegna di grandi emozioni da condividere e talento con la "t" maiuscola. I giudici hanno selezionato i finalisti, ora tocca a voi il piacere di prendere parte allo show e decidere chi votare.

Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella semifinale