Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella semifinale

La semifinale del talent ha preso il via sulle note della famosissima We are the champions dei Queen, cantata da una super Lodovica Comello . E così, dopo che anche Joe Bastianich ha finalmente dato il suo Golden Buzzer, ( scopri cosa è successo nella sesta puntata ), regalando l’accesso alla finale alla crew Negma Dance Group , ai giudici non resta che un'ultima serata prima di rivedere tutti i talenti di questa edizione durante la finale. Scopriamo insieme cosa è successo e chi è salito sul palco durante l’ultima serata di audition.

01 – Virtual Lab

approfondimento

Italia's Got Talent 2021: i momenti più belli della semifinale. FOTO

Davide e Lucia sono due psicologi che allenano il coraggio delle persone attraverso la tecnologia e il gioco. Il loro intento non è annullare la paura, ma scovare il metodo più efficace per gestirla al meglio. Con l’aiuto di Frak Matano ed un casco virtuale, il giudice di Igt viene messo difronte a diversi ostacoli che supera con grande coraggio. 4 sì per Davide e Lucia.

02 – Stiv Bello

È il papà delle Bello sisters. Stiv decide di tornare sul palco di Igt nelle vesti di concorrente e non di semplice accompagnatore come la prima volta. come un antico arciere, Stiv mostra ai giudici la sua abilità e mira con l’arco. Il tutto in presenza di una figura femminile, costantemente in pericolo. Alla fine del numero, l’ultima esibizione non riesce, ma per i giudici ciò non comporta un cambio d’opinione. 4 sì per Stiv!

03 – Riccardo Pace

Riccardo è uno studente dell’Università di Palermo ed ha l’ambizione a diventare ingegnere informatico. Sale sul palco di Igt per mostrare ai giudici il suo talento nel “suonare percussioni con le mani”. Più che percussioni le sue sono vere pernacchie. I giudici non sono convinti, così uno dopo l’altro fermano l’esibizione di Riccardo. Con ragionamento e a mente fredda, Riccardo strappa due sì quelli di Joe e Frank che tornano sui loro passi, mentre per Mara e Federica sono due no.

04 – Orchestra Giovani Sanitansamble

Direttamente dal quartiere Sanità di Napoli, uno tra i più a rischio poiché vicino al malaffare, salgono sul palco 35 studenti dai 12 ai 25 anni con un'unica grande passione: la musica. L’esibizione è strabiliante, è vera, i giudici hanno la pelle d’oca a pensare come l’arte sia fonte di salvezza. 4 grandi sì!

05 – Martina Storti

Ha 15 anni e viene da Firenze: Martina porta sul palco di Igt una performance ispirata a Narciso, personaggio della mitologia greca famoso per la sua bellezza. Un’esibizione di pole dance con specchio che vuole essere un momento di riflessione per tutti gli adolescenti che fanno fatica ad accettarsi. Un messaggio, questo, che arriva ai giudici che non possono che dare a Martina 4 grandi sì!