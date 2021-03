Stasera Italia's Got Talent, le anticipazioni della sesta puntata

Italia’s Got Talent ( VAI ALLO SPECIALE ) riprende il suo cammino dopo la pausa sanremese. Il grande show per tutta la famiglia, prodotto da Fremantle , torna con la sesta e penultima puntata di audizioni , in prima visione assoluta su TV8 mercoledì 10 marzo , alle ore 21.30 . Al tavolo dei giudici ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ; alla conduzione, Lodovica Comello .

La sesta puntata è all’insegna del rock&roll e delle donne che mostrano i muscoli con prestazioni atletiche sorprendenti, capaci di destare lo stupore di pubblico e giuria. Tutti i concorrenti sono animati dal desiderio di conquistare il favore di Joe Bastianich, l’ultimo giudice che deve ancora assegnare il suo Golden Buzzer. Ad aprire la contesa è una ragazza americana, iscritta a Italia’s Got Talent dal fidanzato italiano, che si esibisce in un inedito salto della corda “espansivo”. Successivamente un ragazzino romano coinvolge i giudici in un numero di magia con un mazzo di carte invisibile, e un concorrente di Siracusa, con un cappello da cowboy, scuote con il suo timbro di voce giudici e pubblico sulle note di Elvis Presley. Ad alimentare questa scarica di energia e adrenalina c’è poi l’esibizione dell’unica tribute band italiana, tutta al femminile, degli AC/DC. Un gruppo di studentesse, invece, balla sugli sci, una donna bergamasca, campionessa italiana e vice-campionessa europea di braccio di ferro, sfida Frank Matano in un doppio confronto dall’esito scontato. A stupire i giudici sono poi una performance ad alta quota di un artista francese e quella di un musicista che ama la sperimentazione. Subito dopo un artigiano di Firenze coinvolge i giudici in una inedita partita di flipper, costruito a mano con 7 mila pezzi e 5 mila viti. Una cantante di lirica si esibisce in una performance molto evocativa, mentre un gruppo di ballerine rappresenta sul palco il sentimento della paura in maniera decisamente coinvolgente. Un monologo esilarante, con tempi comici pazzeschi, viene molto apprezzato soprattutto da Frank Matano. Con favore vengono, inoltre, accolte le esibizioni di un 70enne, che fa esercizi fisici poco usuali alla sua età, la sfida tra un fratello e una sorella a colpi di passi di danza indiana, e il monologo toccante e intelligente di un concorrente marchigiano.

In attesa della sesta puntata di audizioni si sono già assicurati un posto in finale, grazie al Golden Buzzer di Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, le Black Widow, un gruppo di giovani ballerine protagoniste di una coreografia indimenticabile; Giustino, che si è cimentato in una esibizione di cosplay, vestendo prima i panni di Clark Kent e poi quelli di Superman; e Giorgia Greco, protagonista di un numero di ginnastica ritmica su una sola gamba. All’atto conclusivo sono già certi di partecipare anche Christian Stoinev, l’equilibrista capace di evoluzioni spettacolari con il suo chihuahua Percy; le Bello Sisters, tre sorelle dalle doti atletiche fuori dal comune; Laura Formenti, interprete di un esilarante monologo su come una donna vede un uomo e viceversa; Stefano Bronzato, che con la magia è in grado di viaggiare indietro nel tempo; e, infine, David Mazzoni, un operatore ecologico, tenore per hobby, che si è presentato sul palco con la sua tuta da lavoro, intonando “Granada” di Agustin Lara. Tutti hanno avuto il merito di convincere all’unanimità i giudici a fine puntata.



Al termine della settima puntata di audizioni, in onda la prossima settimana, anche il pubblico potrà scegliere il proprio finalista attraverso il Golden Buzzer. La finale si terrà il 24 marzo in diretta da Roma, negli studi di Cinecittà, dove verrà decretato il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent. A sceglierlo, sarà l’insindacabile giudizio del pubblico da casa.



Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

Main sponsor di Italia’s Got Talent è Volvo.



Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Luigi Maresca.