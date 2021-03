Dopo il successo dell’ultima edizione, sono in arrivo le nuove puntate del programma che propone un vero e proprio esperimento sociale organizzato da studiosi esperti di relazioni. La stagione 2021 sarà disponibile sulla piattaforma streaming Discovery Plus, ma per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento, mercoledì 10 marzo arrivano le puntate in chiaro su Real Time alle 21.20.