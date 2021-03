Family Food Fight 2021, al via la nuova edizione. Su Sky dall'11 marzo

Dall’11 marzo, ogni giovedì su Sky Uno e NOW TV, tornano le sfide tra famiglie sulla base delle più importanti abitudini culinarie: al via la seconda edizione di Family Food Fight, primo cooking show (VAI ALLO SPECIALE) in cui ai fornelli si sfidano nuclei familiari e le loro tradizioni. Se è vero che l’Italia è un Paese di ristoratori, è arrivato per loro il momento di mettersi in gioco: sette famiglie di professionisti – gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparsi sul territorio nazionale – si presentano nella nuova edizione dello show, produzione Endemol Shine Italy per Sky.

Per sei puntate, i quartetti gareggiano in una sfida senza esclusione di colpi, mettendo in campo tutte le proprie abitudini, non solo a tavola ma anche nella gestione di una cucina professionale, e portando in scena tutte le ricette che più contraddistinguono le loro zone d’origine ma anche la propria storia familiare.