Family Food Fight Australia al via, la sfida si accende su Sky Uno

Sei famiglie australiane amanti del cibo si sfideranno in cucina in una battaglia per la supremazia, ma solo una vincerà il titolo di famiglia numero uno in Australia. Nelle sfide, in cui vedremo una cucina casareccia al vaglio degli stimati giudici, le famiglie formate da quattro componenti, proporranno i migliori banchetti di tutti i tempi e cucineranno i piatti che più amiamo mangiare a casa. Daranno il loro meglio per le occasioni speciali e per una serie di ospiti proponendo le ricette di alcuni dei migliori chef australiani.