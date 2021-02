Stasera MasterChef profuma di lago. Tutte le anticipazioni

Sono 11 gli aspiranti chef rimasti in gara, e MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) continua con sfide sempre più impegnative. Giovedì 4 febbraio, alle 21.15 su Sky e NOW TV – l’ottavo appuntamento della sfida culinaria più amata parte con una Mystery Box a trabocchetto: i concorrenti avranno davanti due scatole, una trasparente della quale vedranno il contenuto, l’altra di legno, classica, con ingredienti a sorpresa coperti sotto di sé. Già da subito saranno quindi obbligati a fare una scelta: andare sul sicuro o scommettere sugli ingredienti nascosti? L’unica cosa che potranno sapere è che i protagonisti della sfida sono i quattro elementi: per questo, l’ acqua è il tema della box trasparente, mentre l’ aria è quello della seconda scatola. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli osserveranno le reazioni degli aspiranti chef e il loro senso del rischio: chi sceglierà la strada conosciuta? Chi preferirà scoprire gli ingredienti misteriosi? Alla fine, i tre piatti migliori verranno assaggiati dai giudici e il concorrente vincitore avrà grandi vantaggi nell’ Invention Test .

l'ospite stellato

approfondimento

A MasterChef 10, l'estro creativo dello chef Terry Giacomello

Terry Giacomello, una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro, talento fra i più creativi e tecnici della scena non solo italiana, sarà protagonista della sfida creativa. Questa settimana nel cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy le sue creazioni estreme, avanguardiste e complicatissime saranno al centro della prova. Il vincitore della Mystery Box conoscerà lo Chef e assaggerà i suoi piatti incredibili, togliendosi tutte le curiosità su come organizzarsi per la sfida, e sceglierà poi quale strategia utilizzare per mettere in difficoltà gli avversari.

la sfida sul lago

Chi riuscirà a utilizzare al meglio i particolarissimi ingredienti dei piatti di Chef Giacomello, per presentare un’idea che sia originale e sorprendente, vincerà la prova diventando capitano della sua brigata nella prova in esterna. Il meraviglioso Lago d’Iseo sarà la location in cui gli aspiranti chef divisi un due brigate, la rossa e la blu, si sfideranno cercando di valorizzare i prodotti tipici del luogo: protagonista dei menù delle due brigate sarà infatti la sardina essiccata. La squadra che riuscirà a portare sulla tavola della giuria, composta dai pescatori del posto, delle creazioni che rispettino le tradizioni del Lago d’Iseo, vincerà la prova. I componenti della brigata perdente, invece, dovranno affrontare il Pressure Test rischiando l’eliminazione: chi non riuscirà a conquistare la balconata dovrà abbandonare per sempre il sogno di diventare il decimo MasterChef italiano.

MasterChef Magazine

Continua, inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno), MasterChef Magazine, la rubrica in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef in gara nel cooking show realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Questa settimana: due degli aspiranti chef si cimenteranno nuovamente con una delle prove della scorsa serata di MasterChef Italia; nella rubrica “Cucina Antispreco”, lo chef Franco Aliberti ci svelerà come realizzare un piatto utilizzando al meglio gli ingredienti senza sprecare nulla; per la rubrica “Sapori dal Medio Oriente”, il giudice Bruno Barbieri realizzerà una ricetta ispirata ai suoi viaggi nelle regioni mediorientali; due concorrenti della Masterclass, in “Una cucina per due”, cucineranno insieme un piatto, aggiungendo in corsa due ingredienti misteriosi; Chiara Pavan, chef con una stella Michelin, per la rubrica “L’orto dello chef” realizzerà un piatto con i prodotti del proprio orto; per la rubrica “I Feel Food”, lo chef Jeremy Chan, una stella Michelin, ci svelerà la sua idea di comfort food; in “Mystery a metà”, i giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dovranno cimentarsi con le due prove iconiche, la Mystery Box e la cucina a staffetta.

Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Accanto al rispetto per l’ambiente, MasterChef Italia da sempre si impegna anche nella lotta contro gli sprechi e la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

