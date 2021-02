A MasterChef 10, l'estro creativo dello chef Terry Giacomello

Classe 1969, Terry Giacomello, una stella Michelin con il suo ristorante Inkiostro, talento fra i più creativi e tecnici della scena non solo italiana, sarà protagonista della sfida creativa di questo ottavo appuntamento con il cooking show (LO SPECIALE) di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. L'attesa cresce sopratutto per la curiosità di scoprire le sue creazioni estreme, avanguardiste e complicatissime che saranno al centro della prova. Il vincitore della Mystery Box lo conoscerà e avrà il privilegio di assaggiare i suoi piatti incredibili, togliendosi tutte le curiosità su come organizzarsi per la sfida, e sceglierà poi quale strategia utilizzare per mettere in difficoltà gli avversari. Come sappiamo, solo chi riuscirà a utilizzare al meglio i "particolarissimi" ingredienti dei piatti dello Chef per presentare un’idea che sia sorprendente, vincerà la prova diventando capitano della sua brigata nella prova in esterna. Disciplina, professionalità, rigore, umiltà, e una perfezione quasi maniacale nel lavoro contraddistinuguono il maestro, sapranno gli aspiranti chef di MasterChef non deludere le sue aspettative?