Stasera Italia's Got Talent, le anticipazioni della seconda puntata

Dopo l’ottimo esordio (VAI ALLO SPECIALE), premiato da critica e ascolti, torna l’appuntamento con Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle. La seconda puntata di audizioni, registrata a Roma, a Cinecittà, in uno studio totalmente rinnovato, alla presenza del pubblico, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid in vigore l’autunno scorso, va in onda, in prima visione assoluta mercoledì 3 febbraio, alle ore 21.30. In giuria, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello. La scorsa settimana (SCOPRI QUI COSA E' SUCCESSO NELLA PRIMA PUNTATA) Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer, che garantisce l’accesso in finale, premiando l’esibizione delle Black Widow, un gruppo di giovani ballerine protagoniste di una coreografia indimenticabile. All’atto conclusivo, grazie alla vittoria della prima puntata, si è qualificato anche Christian Stoinev, l’avvenente equilibrista capace di evoluzioni spettacolari, assieme al suo amico speciale a quattro zampe: lo chihuahua Percy.