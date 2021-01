Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella prima puntata

La prima puntata di IGT, andata in onda il 27 gennaio, ha visto andare in scena numerosi di talenti. Due dei quali si sono già aggiudicati il pass per la finale della nuova edizione. Italia's Got Talent ti aspetta tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su TV8

Nella domus area del talento, i quattro giudici Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano si apprestano a prendere posto facendo il loro ingresso da veri Re di Roma. La macchina di Italia’s Got Talent è ripartita con Lodovica Comello alla conduzione mercoledì 27 gennaio in prima serata su Sky Uno (e TV8). Nonostante la pandemia ancora in corso (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) il talento non si ferma e riparte dal teatro storico di Cinecittà.

01 - Anna Russo

Ha dieci anni e ha le idee chiare, tanto che quando le viene chiesto qual è il suo giudice preferito la risposta è secca: Federica Pellegrini. La sua interpretazione inquieta i giudici, d'altronde si tratta di un vero balletto da brividi poiché reinterpreta il film e le colonne sonore de La bambola assassina. Il suo pezzo horror spaventa un po’ Joe Bastianich. Ma al momento dei voti nessuno resta intimorito davanti il suo talento. Quattro sì per lei!

02 - Christian Stoineu & Percy

Americano, ama la musica e gli italiani. La sua è una prova a ritmo di musica, fatta di allenamento fisico e… che fisico! Quando le donne della giuria erano già stregate dal fisico di Christian Stoineu, ecco che un valoroso aiutante fa il suo ingresso: si tratta di Percy, il cane chihuahua fondamentale per la riuscita della performance. Quattro sì per loro!

03 - Mago Domin

Domenico Di Carlo, 27 anni, con gran mistero si esibisce sul palco e con magia fa comparire tre pesci rossi nel piccolo acquario che nasconde sotto il piccolo mantello nero. Peccato però che l’apparizione degli animaletti non abbia convinto molto i giudici che al momento dei voti non hanno alcun dubbio: per lui i no sono quattro e all’unisono.

04 - Flying Kids

Spiccano il volo sul palco di Italia’s Got Talent i Flying Kids, un gruppo di amici e ballerini tra gli 8 e i 18 anni. La loro break dance è pura energia, e i giudici non possono che rimanere stupiti di fronte al loro talento mostrato a ritmo di musica hip hop, soprattutto Mara! Quattro sì!

05 - Fatima Bouhthouc

A portare la sua personale storia sul palco è la giovane Fatima, italiana di seconda generazione di origini arabe. Il suo monologo parla della sua famiglia, in particolare modo di sua madre. Una storia di vita raccontata con rime e parole che fanno riflettere. Un messaggio che deve essere di insegnamento per tutti, a detta dei giudici. La commozione è negli occhi di Joe Bastianich che si immedesima in lei, dopotutto anche lui è figlio di immigrati. Nessun dubbio, per lei 4 sì!

06 - Fachiro Zeno

Vincenzo viene dalla provincia di Caserta e sa il fatto suo sulle esibizioni estreme. Durante il suo numero, infatti, il Fachiro Zeno decide di portare “a spasso” Federica Pellegrini con il naso. Come? Con un numero che consigliamo vivamente di non replicare a casa! Per lui due sì e due no.

07 - Kateryna Nikiforova

La giovane ragazza ucraina sale sul palco di Italia’s Got Talent 2021 per regalarci un'esibizione sorprendente in omaggio di un altro grande giocoliere italiano: Enrico Rastelli, "l’Houdini della giocoleria” secondo lei. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. L’eleganza e la precisione dietro a ogni movimento dell’esibizione di Kateryna Nikiforova hanno di gran lunga raggiunto l’obiettivo catturando l’attenzione dei giudici e di tutto il pubblico presente. Meritatissima anche la standing ovation a fine performance, che le vale 4 sì.

09 - Black Widow

Dopo la presentazione sul palco di Aisha è bastato un secondo ai giudici per capire che non eravano davanti a una semplice coreografia. I movimenti degli aculei rossi della ragazza si sono moltiplicati davanti ai loro occhi creando dei giochi eleganti e dai mille effetti stupefacenti. Le giovanissime Black Widow di Camporosso (Imperia) hanno creato un ponte ideale con l’oriente rivisitando in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani, dando vita ad una serie di effetti visivi di rara potenza. I giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich sono rimasti catturati dal talento di queste bravissime ballerine. Naturale è stata la standing ovation del pubblico, così come il Golden Buzzer di Mara Maionchi, arrivato veloce come un fulmine a ciel sereno. Con lo speciale Golden Buzzer le Black Widow approdano direttamente alla Finale di questa edizione di Italia’s Got Talent 2021!

10 - Angela

Di origini ucraine, Angela si esibisce sul palco di Italia’s Got Talent mostrando ai giudici la sua particolare dote. Il suo esercizio addominale, o meglio, i suoi movimenti a ritmo di pancia non convincono del tutto i giudici. Per lei 4 no.

11 - Andrea Masotti

Andrea Masotti è un pianista e compositore dal movimento di sopracciglio interessante. È infatti con questo “partner” molto particolare ed espressivo che accompagna ogni sua esibizione. “Il suo socio in fronte” come dice Frank, colpisce i giudici, in particolare Frank Matano, che resta sbalordito davanti al suo talento. Per lui nessun dubbio, 4 sì!

12 - Matteo Filippini

Matteo Filippini è un chitarrista rock di Cremona. In passato, ha avuto la fortuna di suonare con grandi band e musicisti. Il numero che porta sul palco di Italia’s Got Talent è molto più che rock 'n roll! Con la partecipazione dei giudici, Matteo mette a punto la sua esibizione, chiedendo loro di pensare mentalmente alla canzone più importante della loro vita. Alla fine il concorrente indovina la canzone che Joe ha in testa, mandandolo letteralmente a gambe all’aria per lo stupore. Un numero incredibile che gli vale 4 sì.

La prima puntata di Italia’s Got Talent si conclude con i primi due finalisti di questa incredibile edizione: Black Widow e Christian Stoineu & Percy. L’appuntamento con il talento è tutti i mercoledì alle 21.30 in prima tv su Sky Uno e su TV8.