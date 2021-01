MasterChef Italia 10: cosa è successo nella settima puntata

La MasterClass perde altri due concorrenti. Ospiti della serata il Maestro Iginio Massari e la chef Karime Lopez. Appuntamento giovedì 4 febbraio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455) con l’ottava puntata Condividi:

Ilda non supera l’Invention Test da Stella Michelin, mentre Igor perde all’ultimo soffio contro Cristiano ed è eliminato alla fase finale dello Skill Test. I concorrenti rimangono in undici a contendersi il titolo di vincitore della decima edizione del cooking show di Sky (LO SPECIALE).

Mistery Box: un dolce al sapore di pancetta approfondimento MasterChef Italia 10, l'addio di Ilda e Igor. FOTO La prova al buio ha per protagonista un ingrediente iconico, la pancetta. Ma avete mai pensato di utilizzarla in un dessert? Sono gli stessi concorrenti ad assegnare la preparazione salata o dolce ai compagni, secondo strategia. La giuria assaggia i tre piatti migliori: la ricetta salata di Cristiano, il dolce “cerebrale” e “da menù” di Antonio, il “buonissimo” dessert con sorpresa di Maxwell. Tutte le pietanze sono piacevoli al palato e ben impiattate: vince Antonio, che è riuscito a cambiare la natura dell’ingrediente. Il vincitore gode di un importante vantaggio e incontra l’ospite della puntata, la nuova Stella Michelin Karime Lopez, executive chef dell’Osteria Gucci di Massimo Bottura a Firenze. Antonio scopre (e assaggia) i piatti presentati dalla chef e sceglie a chi assegnarli, in base alla difficoltà di preparazione.

MasterChef 10: eliminata Ilda all’Invention Test I concorrenti devono replicare i piatti della chef Karime Lopez. Antonio sceglie per sé la preparazione più complicata e riceve i complimenti della giuria al completo, come anche Azzurra, che centra la prova. Si difendono, nonostante alcuni errori, anche Federica, Irene, Monir, Valeria e Aquila. Al contrario, Cristiano e Eduard lavorano male, Jia Bi esagera con il sale e Ilda con l’acidità. E mentre Igor non riesce a montare la maionese, Maxwell sforna una ricetta saporita, ma dimentica di spinare il pesce. Antonio mette a segno una doppietta e vince anche l’Invention Test. La giuria nomina Igor e Ilda come i peggiori della prova: la concorrente di origine albanese con base a Novara deve lasciare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Masterchef 10, lo Skill Test con Iginio Massari Niente prova in esterna questa settimana: ad attendere i concorrenti nella cucina di MasterChef Italia 10 spunta il Maestro Iginio Massari, che conduce la prima delle tre sfide dello Skill Test, dedicato agli involucri in cucina. Mentre Antonio viene premiato e sale in balconata senza affrontare l’ultima sfida, i suoi compagnidi avventura si misurano con la pasticceria d'autore, provando a realizzare una sfera di cioccolato con all’interno un tiramisù. Solo Maxwell porta a termine la prova: riceve i complimenti di chef Massari e sale in balconata.