Stasera MasterChef con Iginio Massari. Tutte le anticipazioni

Arriva la prova più temuta e più attesa: la sfida di pasticceria con il Maestro della pasticceria italiana. Chi abbandonerà la gara per il titolo di decimo MasterChef italiano? Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455)

Un giro di boa al cardiopalmo per MasterChef Italia (VAI ALLO SPECIALE): gli aspiranti chef rimasti in gara sono 13 e le sfide si fanno sempre più difficili. Giovedì 28 gennaio alle 21.15 su Sky arriva il settimo appuntamento, che si apre con una Mystery Box a tema pancetta: un ingrediente internazionale, versatile, conosciuto da tutti e utilizzato in moltissime preparazioni, e i concorrenti avranno il compito cucinare un piatto in cui la pancetta sia protagonista. Ma l’insidia nella Masterclass è sempre dietro l’angolo: infatti, alcuni fra loro dovranno cucinare con lo stesso ingrediente un piatto dolce. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli valuteranno quindi le capacità dei cuochi amatoriali nel valorizzare il prodotto sia nella sua versione salata sia in un dessert. Solo tre piatti verranno assaggiati dai giudici e quello che spiccherà per gusto e creatività verrà premiato con grandi vantaggi nell’Invention Test.

Karime Lopez, la chef che Massimo Bottura ha voluto alla guida della Gucci Osteria a Firenze e che nemmeno a un anno dall'apertura ha guadagnato la prima stella Michelin, sarà la protagonista della sfida creativa. I suoi piatti in cui si ritrovano sapori provenienti da diverse culture saranno il tema dell'Invention Test di questa settimana. Il concorrente vincitore della Mystery Box conoscerà Chef Lopez e assaggerà le sue creazioni, avendo anche la possibilità di fare domande sull'utilizzo degli ingredienti. In questo modo avrà tutte le carte per mettere in difficoltà i suoi avversari e giocare la sua strategia. Chi riuscirà a presentare un piatto il più possibile fedele all'idea di Chef Lopez vincerà la sfida ottenendo un enorme vantaggio nello Skill Test, la prova di abilità divisa in tre sfide, ognuna delle quali può portare alla salvezza. Questa prova, dal carattere estremamente tecnico, è uno dei momenti più temuti dai cuochi in gara, e stavolta si arricchisce di un ulteriore elemento di difficoltà: davanti a loro arriverà infatti l'ospite più atteso ma anche più temuto di MasterChef Italia, Iginio Massari, il Maestro della pasticceria italiana, tra i più famosi e riconosciuti a livello internazionale. Sarà lui ad aprire questa sfida per i cuochi amatoriali con una prova complessa e sicuramente spettacolare. Dopo i tre livelli, chi fra concorrenti non sarà riuscito a guadagnare l'accesso in balconata dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.