Monster Hunter Stories: Ride On, dal videogioco alla tv

Uscito su 3DS nel 2016, il gioco ha introdotto nel mondo dei cacciatori di mostri le meccaniche tipiche dei giochi di ruolo a turni. Un sequel, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, è in lavorazione e arriverà nel 2021 su Nintendo Switch.

Xavier Riddle e il museo segreto, Metalions, Monster Hunter Stories: Ride on.

Monster Hunter Stories: Ride On, nata da una costola della saga principale, fiore all’occhiello di Capcom dal 2004, è una serie di videogiochi che negli ultimi anni ha saputo far breccia nel cuore degli appassionati. Il primo capitolo è uscito su Nintendo 3DS nel 2016 (2017 in Europa e Stati Uniti) ed è attualmente in lavorazione un sequel (Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin), che approderà su Nintendo Switch nel terzo trimestre del 2021.

Da cacciatori ad allevatori

Proprio come nella serie principale, anche in questi spin off i mostri sono al centro della trama e del gameplay. I giocatori però non interpretano dei cacciatori armati fino ai denti e pronti a tutto pur di ottenere dalle terrificanti creature delle risorse con cui dare vita a nuove armi e armature, ma dei “Rider”, ossia delle persone capaci di instaurare un legame di amicizia con le belve che popolano il mondo in cui vivono (soprannominate “Monstie”). Nel corso del gioco è possibile far schiudere dalle varie uova mostri di tutti i tipi: si passa dai più piccoli e meno letali a dei veri e propri colossi, come il Rathalos e il Tigrex. Come intuibile, questo cambio di prospettiva porta con sé delle atmosfere meno cruente, una grafica cartoonesca e delle meccaniche di gameplay completamente diverse.