Hell's Kitchen Usa 19, le sfide ricominciano su Sky Uno

Finamente ci siamo, una nuova stagione di Hell’s Kitchen è in arrivo su Sky Uno, questa volta però la sfida porta con sé una grande novità, i partecipanti avranno una sorpresa di prim'ordine. Per la prima volta in assoluto , lo chef Ramsay ( Gordon Ramsay diventa padre per la quinta volta ) ha trasferito le cucine di Hell's Kitchen a Las Vegas , la città più grande del Nevada che non dorme mai. E' qui in una delle mete più visitate degli USA (sono milioni i turisti che vi transitanoogni anno per visitarla), che scopriremo chi sarà il prossimo head chef del nuovissimo ristorante nello splendido lago Tahoe. Tra grattacieli e sfavillanti luci notturne, si gioca una partita importante che potrebbe cambiare la vita al più "fortunato".

In attesa di conoscere più da vicino tutti i concorrenti aspiranti Chef che si batteranno a suon di talento e creatività, possiamo certamente affermare che Chef Gordon non avrà pietà per nessuno, severo e integerrimo guiderà gli sfidanti puntata dopo puntata, senza risparmiare loro alcun tipo di critica. Al suo giudizio, come è noto, nessun può sottrarsi. I suoi modi poco ortodossi, le sue sfuriate e gli epiteti con cui spesso apostrofa i concorrenti vogliono essere costruttivi, un modo per spronarli a lavorare in maniera efficiente e pulita. Un modo per portarli ad aprire gli occhi e imparare dai propri errori. Non tutti però hanno la stoffa e il carettere giusto per sopportare la pressione che si respira in cucina, solo chi dimostra di essere all'altezza di ogni sitruazione, anche la più critica, conquisterà la stima e la fiducia dello Chef. Pronti ad assistere alle sfide culinarie più infuocate del piccolo schermo? L'appuntamento è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, tutti i lunedì alle 21.15, a partire dal 21 dicembre.

