MasterChef 10, tutti i dubbi di Cannavacciuolo sui tubi di rame

Quando ai Live Cooking della nuova edizione di MasterChef Italia, partita ieri sera, arriva l’idraulico fiorentino Giuseppe, Antonino non resiste. E non ai suoi spaghetti alla chitarra con cacciucco, ma alle curiosità legate alla sua professione: è vero quel che si dice sugli idraulici?

Al via i primi due episodi della nuova stagione del talent culinario prodotto da Endemol Shine Italy per Sky che hanno totalizzato una media di 1.073.265 spettatori medi (su Sky Uno/+1 e on demand), in crescita del 16% rispetto al debutto dello scorso anno (VAI ALLO SPECIALE). Ad aver ricevuto due sì e un no e ad affrontare le sfide ci sono, tra gli altri, l’ingegnere meccanico Filippo e il suo branzino scottato su crema di patate al basilico con cavoli, amaretto e pinoli tostati e Giuseppe, 36enne idraulico di Firenze, che ha sottoposto al parere dei giudici degli spaghetti alla chitarra con cacciucco. Tutto nella norma fino a quando Antonino non viene a conoscenza della professione di Giuseppe, da qui il delirio. Parte il siparietto con il concorrente e i suoi colleghi giudici.