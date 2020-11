Antonino Chef Academy, cresce l'attesa per la finale di domani sera

Quattro giovanissimi chef, ambiziosi, determinati, agguerriti. Un sogno in comune: entrare nella grande brigata di un prestigioso ristorante stellato come Villa Crespi . Solo uno di loro ce la farà, al termine di un percorso accademico durissimo ma anche ricco di insegnamenti preziosi. Giunge al gran finale ANTONINO CHEF ACADEMY ( VAI ALLO SPECIALE ) , l’accademia televisiva di Antonino Cannavacciuolo , che vivrà il suo ultimo atto martedì 1° dicembre , su Sky e NOW TV . Nel sesto e ultimo ciclo didattico della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky , approdano i 4 finalisti: Matteo Corridori , 22 anni, originario del Lago di Como, entrato a sorpresa nel corso della seconda puntata; Enrico Fusi , 21enne di Rimini, con una forte tradizione culinaria proveniente dalla sua famiglia; Yvonne Inumerable , 22enne di Varese ma originario delle Filippine; Francesca Stabile , 22 anni, di Genzano di Roma, cosmopolita, per metà spagnola e per metà siciliana.

Nella puntata finale – attesa per domani alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV - i 4 affronteranno innanzitutto una commissione d’esame che valuterà singolarmente ogni candidato con domande teoriche e due prove pratiche. Davanti a loro siederanno Michelangelo Mammoliti, 2 stelle Michelin, enfant prodige della ristorazione italiana; Fabrizio Fiorani, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e insignito nel 2019 del titolo di Asia’s Best Pastry Chef; Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere e grande imprenditrice; e ancora, un’ospite davvero speciale: Cinzia Primatesta, manager di successo nel campo della ristorazione e dell’hôtellerie e moglie di Antonino Cannavacciuolo.

Uno degli chef verrà eliminato subito, i tre che invece riusciranno a superare questo primo scoglio potranno proseguire il proprio percorso, che si sposterà nelle cucine di Villa Crespi, scenario in cui si svolgono i due test finali.

Nella prima prova i tre giovani cuochi dovranno preparare la linea e cucinare durante il servizio del ristorante di Antonino; al secondo test invece prenderanno parte solo i due finalisti, chiamati a presentare allo chef e al fedelissimo sous chef Simone Corbo, compagno di viaggio per tutto questo percorso accademico, un piatto di loro invenzione.

La competizione sarà altissima e tutti i dettagli saranno fondamentali: il minimo errore può rivelarsi fatale, il sogno di poter entrare nella brigata di Villa Crespi si realizzerà solo per chi, più di tutti, sarà stato in grado di convincere Antonino per estro, fantasia, talento e competenze. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo della seconda edizione di “Antonino Chef Academy”: Electrolux, Tognana, Lollo Caffè e Foxy.

