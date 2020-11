Cristina Bowerman e Ana Roš, ospiti stasera ad Antonino Chef Academy

Grande attesa per la semifinale di stasera, in onda su Sky Uno alle 21.15, ad allietare la gara che porterà gli sfidanti migliori dritti in finale, due ospiti d'eccezione. Scopri chi sono

La quinta puntata di Antonino Chef Academy (VAI ALLO SPECIALE), in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno, è decisiva, o dentro o fuori: ogni imprecisione può causare la fine di un percorso che, per uno solo di loro, si concluderà con la realizzazione del sogno di una vita, entrare nella brigata di un grande ristorante stellato, Villa Crespi (LE FOTO) di Antonino Cannavacciuolo.

Cristina Bowerman approfondimento Antonino Chef Academy, stasera scocca l'ora della semifinale Il test fuori sede di stasera avrà come oggetto la figura dello chef imprenditore: la sfida prevede che le squadre sviluppino il concept del loro ristorante dei sogni e si mettano per un giorno nei panni di uno chef imprenditore. Per fare questo, la classe si trasferirà per un giorno a Identità Golose Milano, il luogo dove l’evoluzione della cucina contemporanea si racconta attraverso sperimentazione e ricerca, un ristorante dove ogni settimana si alternano grandi chef provenienti da tutto il mondo. La loro prova come chef e come imprenditori verrà giudicata da Cannavacciuolo ma anche da Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere, spazio contemporaneo e innovativo sia nella filosofia che nella proposta gastronomica, controcorrente rispetto alla zona in cui si trova. Esattamente come la sua cucina, frutto di esperienze, viaggi, incontri, formazione culinaria e studi che non smetteranno mai di essere la sua fonte primaria di ispirazione. Originaria di Cerignola, Cristina Bowerman nasce il 5 ottobre del 1966, si laurea in Legge e dalla Puglia prende il volo per gli States. Qui si laurea in Arti Culinarie alla Culinary Academy ad Austin, in Texas. Rientrata in Italia la sua carriera decolla, nel 2009 riceve due forchette Gambero Rosso e nel 2010 è l’unica donna italiana ad aver ricevuto una stella Michelin.