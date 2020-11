America's Next Top Model, al via la nuova stagione con Tyra Banks

L'edizione numero 24 di America's Next Top Model è in arrivo con più di una novità, la prima vede l'attesissimo ritorno di Tyra Banks nelle vesti di presentatrice , che dopo aver lasciato il testimone a Rita Ora nella scorsa stagione, riprende il suo posto. La squadra della giuria resta la stessa ed è così composta: Ashley Graham, Drew Elliott e Law Roach. La modella taglie più amata del pianeta, il direttore creativo di Paper Magazine e lo stilista delle star, sono pronti per una nuova avvincente stagione che vi terrà incollati al piccolo schermo. L'appuntamento è a partire dal 9 novembre, dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Tyra Banks, la regina di America's Next Top Model

Tra le novità di quest'anno, c'è quella relativa al luogo in cui si svolgono le riprese del programma che torna a fare base a Los Angeles, ma il cambiamento rivoluzionario è un altro e consiste in una regola totalmente nuova che spazza via il limite di età di 27 anni per partecipare alla competizione, del resto la regina Tyra ci aveva avvisato: con lei la musica è cambiata! Come è giusto che sia il messaggio vuole essere forte e chiaro e si basa sul concetto di inclusione, c'è spazio per tutte, non solo per poche elette.

I premi

Un servizio fotografico per la rivista Paper



Un contratto con l'agenzia di moda Next Model Management

Un premio in denaro di $100.000 dollari dallo sponsor Pantene

L'inclusione del proprio avatar nel videogioco per piattaforme mobili ANTM