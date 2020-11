X Factor 2020, gli ascolti tv del secondo Live

nuovi record di ascolti

approfondimento

X Factor 2020, cosa è successo ieri sera al secondo Live. VIDEO

Il numero delle interazioni è superiore del +98% rispetto all’omologa puntata della scorsa edizione. Per quanto riguarda la rilevazione 24/7, invece, le interazioni generate da X Factor durante tutta la giornata di ieri sono state 709.363, ed anche in questo caso XF2020 risulta essere il primo contenuto della giornata in rilevazione continuativa con un +104% rispetto al 2019. Infine, l’hashtag ufficiale di quest’anno, #XF2020, è entrato nella classifica dei Trending Topic Worldwide ieri sera rimanendoci per alcune ore; tra i TT Italia vi è rimasto fino a questa mattina; nella classifica italiana sono entrati anche altri termini legati alla puntata di ieri sera come Little Pieces of Marmelade, Melancholia, Manitoba, Manuel, Maneskin, Manuelito (fonti: Talkwalker, Trends24.in). Sui 7 giorni, l’esordio dei Live - on air la scorsa settimana - ha raccolto nel complesso 2.031.101 spettatori medi, in aumento rispetto all’edizione precedente (+3%). In totale, nel corso della puntata di ieri, sono stati espressi quasi 4 milioni di voti (3.878.451), +49% rispetto all’esordio e +180% in confronto alla scorsa edizione.