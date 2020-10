Antonino Chef Academy 2020, nello speciale anche la moglie dello Chef

Nello speciale "La classe di Antonino", andato in onda ieri sera su Sky Uno dopo l'ultima puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel, abbiamo conosciuto i concorrenti in gara e alcuni ospiti speciali, in primis Cinzia Primatesta

L'attesa sta per finire, la seconda stagione di " Antonino Chef Academy ", è in arrivo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a partire dal 27 ottobre, tutti i martedì in prima serata alle 21.15 e ieri, dopo l'ultima puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel ( VAI ALLO SPECIALE ) che ha visto trionfare Giorgio Famiglini, responsabile dei servizi di bordo del Tersane IV, il caicco turco ormeggiato nel porto principale di Palermo che ha vinto la puntata, abbiamo avuto un assaggio di quel che ci aspetta nella nuova stagione del talent. Nello speciale "La Classe di Antonino", oltre ai concorrenti e gli chef ospiti, una presenza d'eccezione, Cinzia Primatesta.

approfondimento

“Non vedo l’ora di iniziare, sono carichissimo!” Sono state queste le prime parole pronunciate da Antonino Cannavacciuolo nel corso dello speciale andato in onda ieri sera. L'invito dello Chef è sempre quello di "non fare i fenomeni e ascoltare". Insieme a un ospite d'eccezione...sua moglie Cinzia Primatesta, ha ribadito l'importanza di trasmettere ai ragazzi la passione, innanzitutto. "Dobbiamo formarli dentro e fare uscire fuori le loro caratteristiche e le loro peculiarità, questo li aiuterà anche nella vita, non solo nella professione, le due cose sono divise, ma non così divise…”. Aggiunge Cinzia Primatesta che sul tema può certamente vantare una certa esperienza. Antonino ci scherza e sottolinea che la loro unione è un mix di ingredienti perfetti, "per vivere e lavorare insieme ci vuole una grande empatia, comprensione, tanta pazienza, il rispetto è fondamentale e nella sinergia sia in famiglia che al lavoro, c'è posto anche per il divertimento che è fondamentale".

I talenti in gara sono 10 e sono stati selezionati da Antonino, Simone e lo staff, come sappiamo solo il migliore entrerà a Villa Crespi e in attesa che il sipario si apra su Antonino Chef Academy, abbiamo scoperto chi sono i concorrenti. Ciascuno di loro ha raccontato una storia, il perché abbiano deciso di partecipare al programma e come nasce la "scintilla" che li anima. Tutti agguerriti si batteranno per vincere la possibilità di lavorare nel celebre ristorante Villa Crespi. Staremo a vedere!