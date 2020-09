4 Hotel, alla scoperta del Chianti. Le anticipazioni

Continua il viaggio con le sfide tra gli albergatori d’italia dell’integerrimo esperto di hôtellerie Barbieri, nel quinto episodio, tra verdi colline e chilometri di vigneti: il Chianti in tutto il suo splendore. Martedì alle 21.15 su Sky Uno

La gara di 4 HOTEL ha superato il giro di boa e, dopo aver toccato molte location sull’acqua, per Bruno Barbieri è arrivato il momento di immergersi nella pace e nel relax dell’entroterra toscano. Nel nuovo inedito episodio, tra filari e colline della regione del Chianti, quattro albergatori agguerriti attendono lo Chef stellato per dimostrare l’unicità e la funzionalità delle rispettive strutture. Pochi territori al mondo possono vantare panorami ricchi e suggestivi come quello del Chianti. I visitatori rimangono incantati dalle colline disegnate da chilometri e chilometri di vigneti e oliveti, dai borghi incastonati tra le mura medievali dove il tempo sembra essersi fermato, da castelli e fortezze ma non solo. A rendere il Chianti uno dei luoghi più famosi al mondo sono anche i prodotti gastronomici e i vini unici e inimitabili, frutto di una terra dove la tradizione è tutto. Ed è proprio con queste premesse che martedì 29 settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV - Carmen, Anna, Alessio e Barbara, guidati da Bruno Barbieri, si sfidano per conquistare l’ambito titolo di miglior hotel del Chianti.

Protagonisti del quinto episodio sono Francesco, proprietario del country resort Borgo Casa al Vento, situato a Gaiole in Chianti, nel cuore del Chianti Classico; Anna, direttrice di Villa la Palagina, hotel 4 stelle che sorge a Figline Valdarno; Filippo, proprietario, gestore e direttore de Villa I Barronci Resort & Spa, una villa d'epoca ristrutturata che coniuga stile classico e moderno nel cuore del Chianti Classico; Giacomo, responsabile marketing dell'agriturismo di lusso Villa San Sanino, situato a Torrita di Siena, tra le vigne del Montepulciano. La location per le esterne di Bruno e per il tavolo del confronto è Il Castello di Monsanto, con la storica cantina settecentesca, parte del nucleo originale del Castello e il promontorio scenografico Il Poggio, maestoso vigneto del Chianti classico.