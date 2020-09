4 Hotel, alla scoperta della Penisola Sorrentina. Le anticipazioni

Percorrendo l’Italia delle meraviglie, Bruno Barbieri ha scoperto tanti albergatori pronti a sfidarsi per far conoscere le rispettive strutture e le bellezze dei territori. Nel nuovo inedito episodio di 4 HOTEL - una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - in onda martedì 22 settembre su Sky e NOW TV, il viaggio dello Chef stellato si sposta a sud: è la volta di incoronare il miglior hotel della Penisola Sorrentina. Chi la visita, vive la vera vacanza Made in Italy. In tutte le stagioni dell’anno offre un'ospitalità autentica e unica nel suo genere grazie ai sapori e colori della terra e alla genuinità dei suoi abitanti. Tra le baie nascoste e il mare cristallino, il clima mite e la vegetazione dominata dagli alberi di ulivo e di limone, la penisola sorrentina rappresenta uno dei luoghi più suggestivi sul golfo di Napoli e Salerno. In questo contesto incantevole martedì 22 settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV, Carmen, Anna, Alessio e Barbara, guidati da Bruno Barbieri, si sfidano a colpi di ospitalità.