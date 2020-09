MasterChef USA, al via la decima stagione

In questa decima stagione, Gordon Ramsay (Tutti i volti di chef Ramsay), AarónSánchez e Joe Bastianich portano la serie a nuovi livelli. I cuochi amatoriali in gara dovranno affrontare una serie di sfide, una più impegnativa dell’altra, come nello stile di MasterChef. Tra queste, ricordiamo il catering del ricevimento di nozze di un ex vincitore del talent. Oltre a questo, i concorrenti dovranno preparare un pasto per i famigerati piloti NASCAR all'Irwindale Speedway. E non finisce qui, perché per la prima volta in assoluto, gli aspiranti chef eseguiranno il servizio a cena presso il ristorante londinese di punta di mister Gordon, il ristorante Ramsay, mecca della ristorazione internazionale.