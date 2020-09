MasterChef Canada, la quinta stagione al via

L’attesa è finita, finalmente! MasterChef Canada ritorna per la quinta stagione con nuove ed avvincenti sfide da giocare tutte ai fornelli, senza esclusioni di colpi. I migliori cuochi amatoriali canadesi saranno messi alla prova e ciascuno di loro avrà in tasca la chance della vita: la possibilità di conquistare il titolo che cambierà per sempre il corso della loro vita. In palio una vincita a più zeri, stiamo parlando di 100.000 dollari. Una cifra che potrà permettere agli aspiranti chef di realizzare i propri sogni. Ed dare inizio a una nuova esistenza, professionale, e non solo.