Programmi TV da non perdere stasera, domenica 14 giugno

Programmi TV in onda stasera

Dr. House - Medical Division (replica), ore 21:15 Sky Uno



Su Sky Uno continua l’appuntamento fisso della domenica con “Dr. House - Medical Division”. In questa puntata (stagione 2, episodio 15: “Senza traccia”) un uomo non riesce a respirare durante un rapporto con la moglie e viene portato in ospedale. Intanto, la convivenza tra House e Wilson diventa complicata.

Il mostro di Udine, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 3: “Trovare le prove” - 1971: Irene Belletti viene pugnalata dentro un'auto parcheggiata non distante dalla stazione dei treni. Le piste sono diverse, ma non portano a nessun risultato.

Ghostbusters - La vera storia, ore 21:15 Sky Arte

Il documentario definitivo sulla storia della realizzazione di “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, film cult del 1984 diretto da Ivan Reitman.

Faccia a faccia con il pericolo, ore 21:25 Blaze

Stagione 1, episodio 2: “Zona di squali” - Andrew e Brian sono decisi a risolvere il mistero di La Concepcion. In seguito a un naufragio vicino alle Bahamas, nel 1563, più di 300 uomini furono divorati dagli squali.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21:00 Lei

Stagione 1, episodio 1: “Una nuova assistente” - Da quando è nata sua figlia, Emma Willis ha ammirato le ostetriche. E ora ha l'opportunità di lavorare con loro come assistente al Princess Alexandra Hospital.

Predatori XS - 1ª TV, ore 21:00 Discovery Channel

In prima visione TV, su Discovery Channel va in onda la prima stagione di “Predatori XS”. Episodio 1: “Microzilla” - Nel deserto del Messico, Bradley Trevor Greive e Billy Almon analizzano e testano le incredibili abilità della lucertola cornuta gigante.

L’Eldorado della droga: viaggio in prima classe, ore 20:55 National Geographic

“Prova a prendermi” - Un uomo che ha ingerito cocaina riesce a salire a bordo, ma grazie al coordinamento e al lavoro degli agenti di polizia, lo spacciatore viene fermato all'arrivo.

Misteri dal cielo, ore 21:05 Discovery Science

Gli scienziati conducono esperimenti sulla terra, in aria e nello spazio per svelare i segreti dell'Aurora Boreale, uno dei fenomeni atmosferici più affascinanti del mondo.

Knightfall, ore 21:00 History

Stagione 2, episodio 3: “Abbi fede” - Dopo una terribile perdita, i Templari si preparano per mettere in atto la loro vendetta.

Squali: i predatori degli abissi, ore 21:10 Nat Geo wild

Le immagini amatoriali mostrano gli attacchi delle creature più temute degli oceani: gli squali. Gli esperti spiegano il loro comportamento.

Serie TV in onda stasera

Cercando Alaska (replica), ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vanno in onda le repliche della nuova serie “Cercando Alaska”. Dalle ore 21:15, il quinto e il sesto episodio.

Magnum P.I. - 1ª TV, ore 21:10 Fox

Stagione 2, episodio 15 “Saluta il tuo passato” - Un uomo accusato di aver ucciso sua moglie rapisce Kumu: Magnum e Higgins accorrono per cercare di salvarla da quell'uomo ferito e in fuga.

The Resident, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la terza stagione di “The Resident”, episodio 13 “Conrad torna in gioco” - Per un consulto sui misteriosi sintomi presentati da un giocatore di calcio di alto livello, Conrad finisce per tornare al Chastain, dove non viene accolto molto bene.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 23: “Tempo perso” - La squadra indaga sull'omicidio di un sergente, considerato un eroe di guerra. Intanto Gibbs si rivolge alla dottoressa Confalone dopo aver avuto un comportamento inspiegabile.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la seconda stagione di “Lethal Weapon”. Episodio 21 “Legami di famiglia” - Riggs porta un'offerta a suo padre da parte dello Stato della California: la libertà in cambio del suo aiuto nelle indagini su un caso di rapimento.

The Detour, ore 21:15 Premium Stories

Stagione 3, episodio 9 “Il funerale” - Nate è riuscito a far atterrare l'aereo fra gli alberi della natura selvaggia dell'Alaska, e ora cerca con la sua famiglia di risalire un fiume e salvarsi.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Stagione 13 di “Supernatural”, episodio 11 “Depressione” - Donna si rivolge a Sam e Dean chiedendo loro di aiutarla a rintracciare sua nipote Wendy, scomparsa nel nulla da qualche giorno.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 6: “Stadio”. Una sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento, a tema stadio.

Alvinnn!!! And the Chipmunks, ore 21:30 Nick Jr.

Su Nick Jr. va in onda la terza stagione di “Alvin and the Chipmunks”, episodio 1 “Alvin Karateka / Il figlio preferito” - Alvin è stato scelto dal suo istruttore per un importante incontro di karate, ma quando Dave scopre chi è il suo avversario, cerca di convincerlo a desistere.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon va in onda la stagione 3 de “I Thunderman”, episodio 13 “Il segreto rivelato. 1a parte” - Max riceve una telefonata da Dark Mayhem che lo invita ad un incontro per affidargli un incarico: dovrà prendere i poteri di Phoebe con l'aiuto di una sfera.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Stagione 3, episodio 18: “Due Capitoli: Prima Parte” - I Teen Titans si intrufolano dentro casa dei membri della Justice League per vedere come vivono i loro supereroi preferiti.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 2, episodio 2: “Il tesoro del drago” – La banda ha a che fare con un drago sputafuoco.

I programmi in chiaro

Top dieci, ore 21:25 Rai 1

Due squadre, composte ognuna da tre vip, si sfidano su classifiche di ogni genere, per riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop italiana. Conduce Carlo Conti.

Hawaii Five-0, ore 21:05 Rai 2

Stagione 9, episodio 15: “L'uragano” - Mentre un uragano sferza Oahu, la squadra deve offrire ospitalità a un criminale. Intanto, Tani finisce in una situazione pericolosa.

Storie maledette, ore 21:20 Rai 3

Quegli amori fatali - Franca Leosini ripercorre la storia di Sonia Bracciale, accusata di essere la spietata mandante del fatale pestaggio di Dino Reatti.

Romanzo criminale, ore 21:25 Rete 4

Film del 2005 diretto da Michele Placido, con Stefano Accorsi e Kim Rossi Stuart. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo del 2002 scritto da Giancarlo De Cataldo sulla banda della Magliana.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Una notte da leoni 2, ore 21:30 Italia 1

Film commedia di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Justin Bartha e Zach Galifianakis. Dopo la catastrofica avventura dell'addio al celibato a Las Vegas, Phil, Stu, Alan e Doug hanno una nuova destinazione: Bangkok, dove si svolgerà il matrimonio di Stu.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume – La loggia del cinghiale, ore 21:30 Canale 8

Regia di Roan Johnson, con Filippo Timi e Lucia Mascino. Le indagini dell'ombroso barista Massimo, dotato di spirito investigativo, proseguono insieme ai vecchietti del BarLume.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

Il reality di Francesco Panella con protagonisti i ristoratori italiani immigrati all’estero. Oggi la sfida sarà a Dallas, nel cuore del Texas, la città più moderna del vecchio West!

Guarda anche i film in onda stasera in TV