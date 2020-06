Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 8 giugno

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound, 1ª TV, ore 13:30 su Sky Uno

Undicesimo episodio della sesta stagione di Kitchen Sound. Identità, cultura e cucina si mescolano nello show di Borghese in cui ogni prodotto discusso identifica un’impareggiabile eccellenza locale.

B Heroes, 1ª TV, ore 19:45 su Sky Uno

Undicesimo episodio della seconda stagione di B Heroes, intitolato “Accelerazione Med Tech”. Le startup dell’area Med Tech BrainControl e Moveo accedono alle opzioni dell’Ospedale San Raffaele per ottenere un’accelerazione B Heroes.

Italia’s got Talent (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Settimo episodio della quinta stagione di Italia’s got Talent, intitolata “Audizioni”. Continua la ricerca di Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich per il miglior talento d’Italia. Conduce Lodovica Comello.

Chi ha ucciso i nostri bambini? Ore 21:05 su Crime + Investigation

Quarto episodio della prima stagione di “Chi ha ucciso i nostri bambini?”, dal titolo “Una speranza lunga quarant’anni”. Un criminologo è convinto che dietro gli omicidi non ci sia un singolo killer: dopo oltre 40 anni, le famiglie sperano nell’arrivo di risposte concrete.

Opera Legends – i grandi della lirica, ore 21:15 su Sky Arte

Puntata interamente dedicata a Placido Domingo. Uno sguardo sulla vita e la carriera del tenore spagnolo che ha conquistato i cuori del mondo intero accanto a José Carreras e Luciano Pavarotti.

Kings of Pain: la natura morde, ore 21:00 su Blaze

Settimo episodio della prima stagione di Kings of Pain, dal titolo “Formica proiettile”. I ragazzi incontrano due creature leggendarie dell’Amazzonia: la formica proiettile e i Piranha. Per Rob, le conseguenze saranno… molto dolorose.

SOS Chirurgia, ore 21:00 su Lei

Terzo episodio della seconda stagione di SOS Chirurgia, dal titolo “Jessica”. Dopo un colossale dimagrimento, Jessica si è ritrovata con un seno vuoto e cadente. Ma ora vorrebbe guardarsi allo specchio e piacersi di nuovo. Ce la farà?

14-18 La grande Guerra, ore 20:55 su National Geographic

Correva l’anno 1915, e per l’esattezza era il 24 maggio: l’Italia è entrata in guerra. Dopo lunghe trattative, il ministro Sonnino firma il patto di Londra e dichiara guerra all’Austria.

Come è fatto, ore 21:05 su Discovery Science

Quinto episodio della ventiseiesima stagione di Come è fatto. Scopriamo insieme come vengono prodotti l’aspiratore di foglie e detriti, la carne in scatola e i coltelli per sfilettare.

CIA X-Files: i documenti segreti, ore 21:00 su History

L’ex agente della CIA Barry Eisler, il giornalista Steve Volk e il documentarista Chris Garetano indagano sulle cospirazioni legate alla base militare abbandonata di Camp Hero a Long Island.

Cacciatori vs. Prede, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Puntata dal titolo “Incontri pericolosi”. Le immagini di alcuni degli scontri più brutali tra esseri umani e animali, tra cui gli attacchi di alcuni alligatori in Florida e un leone che brama ardentemente il suo pranzo.

Serie TV in onda stasera

MotherFatherSon, ore 21:15 su Sky Atlantic

Primo episodio della prima stagione di MotherFatherSon. Il magnate Max Finch, separato dalla moglie Kathryn, vuole lasciare il suo impero editoriale al figlio Caden ma un tragico evento inaspettato stravolge i suoi piani.

911 Lone Star, ore 21:00 su Fox

Terzo episodio della prima stagione di 911, dal titolo “Texas Proud”. Rob Lowe e Liv Tyler sono i protagonisti di questo spin-off di 911 che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin.

Station 19, ore 21:00 su Fox Life

Versione originale sottotitolata del sedicesimo episodio della terza stagione di Station 19. Andy inizia ad avere sospetti angoscianti sulle circostanze della morte della madre. Nel frattempo, gli altri si occupano di un’emergenza in ospedale.

Legacies, ore 21:15 su Premium Stories

Undicesimo episodio della seconda stagione di Legacies. Una stagione straordinaria con l’ingresso di nuovi personaggi, tra cui Alexis Denisof e T. Doherty.

DC’S Legends of Tomorrow, ore 21:15 su Premium Action

Terzo episodio della quinta stagione, intitolato “Mi manchi, baciami, amami!”. Nel 1947, le Leggende si trovano a Los Angeles dove ormai regna la corruzione gestita dal gangster di nome Benjamin Siegel, detto Bugsy.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 su DeA Kids

Ventunesimo episodio della seconda stagione di “New School”. Titolo: “Il vocabolario involato”. Nick ruba l’antico dizionario di Spencer, ma viene colto in flagrante: per giustificarsi, inventa una storia molto fantasiosa.

I Thunderman, ore 21:10 su Nickelodeon

Quarto episodio della terza stagione dei Thunderman, dal titolo “Cattive compagnie”. Il dottor Colosso rimprovera Max di non aver frequentato i compagni del suo gruppo musicale, e si unisce a tre ladruncole.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 su Cartoon Network

Quarantesimo episodio della sesta stagione del mondo di Gumball, dal titolo “Amici del cuore”. A Elmore torna il vecchio amico del cuore di Gumball, ma Darwin è geloso e sospetta di lui.

Doraemon, ore 21:00 su Boomerang

Episodio dal titolo “Il lettore di sogni”. La mamma spedisce Nobita a letto, perché ha interrotto un momento di relax. Per calmarlo, Doraemon gli consegna il chiusky che permette di sognare le storie che più desiderano.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su RAI 1

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Capodanno”. La notte di Capodanno all’Hotel Pirandello viene commesso un omicidio. Intanto Salvo, occupato dal suo lavoro, non fa gli auguri al padre, col quale sembra non voler avere contatti.

Striminzitic Show, ore 21:20 su RAI 2

Renzo Arbore e Gegè Telestoro insieme a moltissimi ospiti, per uno show irriverente alla riscoperta dei personaggi che hanno fatto grande la televisione italiana.

Report, ore 21:20 su RAI 3

Quanto ha guadagnato la sanità privata italiana con il COVID-19? Se ne parla in Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento culturale diretto da Nicola Porro per approfondire importanti tematiche relative a politica, economia ed eventi.

Robin Hood, ore 21:37 su Canale 5

Pellicola di Ridley Scott del 2010 con Russell Crowe nei panni di Robin Hood, mitico eroe inglese che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Magistrale interpretazione di Cate Blanchett.

Emigratis, ore 21:21 su Italia 1

Pio e Amedeo si mettono in viaggio per coinvolgere i viaggiatori in esilaranti sketch comici tutti da ridere.

Gloria, ore 21:15 su La7

Film del 1999 per la regia di S. Lumet, con Sharon Stone. Uscita dal carcere, l’avvenente Gloria si trova a dover proteggere un bambino portoricano che ha perso la famiglia.

Premonition, ore 21:30 su TV8

Film americano del 2007 per la regia di M. Yapo. Thriller che invade il regno dei sogni. Una donna riceve la notizia della morte del marito. La premonizione cela infatti un segreto.

Profiling, ore 21:25 su NOVE

Episodio d’apertura dello show, “Meno di niente”. Chloe Saint-Laurent è una psicologa che usa il suo intuito straordinario per fare la profiler di polizia, collaborando con il comandante Matthieu Perac.

Guarda anche i film in onda stasera in TV