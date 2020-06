Sul canale 109 si può viaggiare ad ogni ora stando comodamente seduti sul proprio divano. È lì che si trova Sky Uno Vacanze Italiane, temporary channel che porta gli spettatori alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Dal 2 giugno, Festa della Repubblica, per 20 giorni, ogni giorno una regione!

Sky Uno Vacanze Italiane è il canale temporaneo che porta lo spettatore in un viaggio sorprendente alla scoperta di ciò che rende inconfondibile il nostro fantastico paese: dalla cucina alla cultura, dai luoghi alle le tradizioni e alla storia. Grazie a Sky Uno – in collaborazione con Sky Arte e con laF e Gambero Rosso – e a quei programmi che vanno in scena in giro per l’Italia, sarà possibile compiere un tour da Nord a Sud e visitare virtualmente gli angoli più belli d’Italia, scoprendone ricchezze e segreti. Tra questi programmi c’è Bruno Barbieri 4 Hotel, in cui l’amatissimo chef ci porta ci fa conoscere i migliori hotel del Belpaese. Sul canale 109, ci aspettano la prima e la seconda stagione dello show!

Stagione 1 approfondimento Sky Uno presenta “Vacanze Italiane” Nella prima stagione di questo programma dai toni tranquilli e rilassanti, in cui vediamo Bruno Barbieri sperimentare le camere e tutti i comfort degli hotel in cui si reca, vedremo “Mister mappazzone” esplorare le strutture ricettive di alcune tra le più belle zone d’Italia: il Trentino innevato, tra la Val di Fassa e la Val di Fiemm; Milano: la città del design, della moda e del business; Firenze, città della poesia e vero e proprio museo a cielo aperto; le Langhe, tra i borghi millenari, le colline e il turismo enogastronomico; Napoli, all'ombra del Vesuvio, che con la sua vitalità attira milioni di viaggiatori ed infine la Romagna, terra del divertimento e dell'ospitalità. Saranno questi i luoghi teatro delle avventure di chef Barbieri, che di volta in volta, insieme ai partecipanti di ogni puntata - che saranno ospiti dei propri rivali - metterà alla prova l'accoglienza degli albergatori, che si troveranno ad avere a che fare con un "cliente" davvero pignolo e per vincere non dovranno sbagliare un colpo. Lo stile, la pulizia e i servizi degli hotel, infatti, vengono analizzati al micoscopio!