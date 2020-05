Selezione di Formaggi Altoatesini con mostarde e Leffe Blonde

Una vera delizia per il palato, un sapore unico, un prodotto speciale che trasforma la tavola in una festa. Ogni formaggio altoatesino è una creazione artistica forgiata dalle mani di maestri lattai, come un nettare che non ha bisogno di presentazioni. Si sbaglia però quando si ritiene che la selezione di formaggi sia solo la stella dell’happy hour, lo stuzzicante aperitivo d’accompagnamento al wine bar o l’opzione giusta per una serata all’insegna del gusto senza sforzo in cucina. In particolare in Alto Adige, grazie alla sua grande varietà di formaggi tipici, la selezione è studiata e calibrata in base al ritmo che impongono le stagioni per la preparazione necessaria. Non si può giocare d’azzardo con la selezione homemade di formaggi come lo stuzzicante Tosèla di Primiero, il delicato Caprino di Cavalese, il sofisticato formaggio allo zafferano di Fiemme o il pregiato Primo fiore di Malga Sass, meglio gustarli al ristorante. Questo prezioso prodotto ha un valido alleato di gusto, la mostarda. La selezione di Formaggi Altoatesini viene di solito servita con una serie di mostarde che non alterano l’anima del gusto ma la rendono ancora più originale. Il segreto delle mostarde dell’Alto Adige sta nel prodotto genuino. Materie prime fresche e selezionate, tipiche del territorio e trasformate, all’insegna delle ricette da tradizione, in mostarde d’autore. L’accostamento del formaggio è goloso con la mostarda fichi e senape, dolce con pera e zafferano ed esplosivo con peperoncino e peperone.

Leffe Blonde perfetta per la sua versatilità

Ogni formaggio della selezione altoatesina ha un gusto unico e irripetibile. Le mostarde rendono, con la loro differente essenza in base ai prodotti utilizzati, la scelta della bevanda giusta da accostare tanto difficile quanto stimolante. Perfetta è la versatilità della Leffe Blonde, autentica bionda d’abbazia, dal gusto dolce e al contempo dal retrogusto leggermente amaro e che si sposa a meraviglia con gusti così differenti. Corposa e dissetante, è l’elisir di gusto per accompagnare formaggi e salumi. Rifermentata in bottiglia, la Leffe Blonde con il suo tocco secco e fruttato prolunga il piacevole gusto intenso del formaggio stuzzicando le papille gustative e trasformando la sapidità della mostarda in un’esplosione di gusto ad ogni assaggio. Leggermente speziata non altera la delicatezza di formaggi e mostarde dall’anima dolce. Accompagna con la Leffe Blonde la selezione di formaggi Altoatesini per rendere speciale una serata di convivialità.