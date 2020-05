Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 25 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 25 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

B Heroes - la seconda stagione al via su Sky Uno dal 25 maggio, tutti dal lunedì al venerdì alle 19:40 su Sky Uno





Italia’s got Talent (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Quinto episodio della quinta stagione di “Italia’s got Talent”. Proseguono le audizioni: la ricerca del talento italiano non si ferma mai, grazie anche alla giuria d’eccezione composta da Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Conduce Lodovica Comello.

Chi ha ucciso i nostri bambini?, ore 21:05 su Crime + Investigation

Secondo episodio della prima stagione di “Chi ha ucciso i nostri bambini?”, intitolato “L’isola dei pedofili”. Il detective Williams riapre un caso legato al killer di Oakland. Nel 2007, un misterioso indizio fornito dall’amico di un bambino ucciso riapre nuove piste. O così sembrerebbe.

Opera Legends – I grandi della lirica, ore 21:15 su Sky Arte

Uno sguardo appassionato sulla musica di Luciano Pavarotti, in prima visione SKY. Alcuni dei migliori momenti di Pavarotti sul palcoscenico, tra cui le celebri esibizioni di “Nessun dorma” e “Donna non vidi mai”.

Kings of Pain: la natura morde, ore 21:00 su Blaze

Quinto episodio della prima stagione di “Kings of Pain”. In questo episodio, dal titolo “Il pesce scorpione”, si dà il via a una pericolosissima caccia subacquea nell’oceano della Baja California, che porterà a contatto con la velenosa puntura del pesce scorpione. Un pericolo che metterà a repentaglio la vita di Adam.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21:00 su Lei

Quarto episodio della prima stagione di “Emozioni in sala parto con Emma Willis”, dal titolo “Un parto d’urgenza”. Ogni settimana Emma viene addestrata sui differenti aspetti del lavoro nel reparto ostetrico. Oggi, la lezione fa più male del solito: come affrontare un lutto.

I ribelli del fiume, ore 21:00 su Discovery Channel

Quinto episodio della prima stagione di “I ribelli del fiume”, dal titolo “Morti e vedove”. Due capitani, padre e figlio, affrontano una sfida molto pericolosa. Ron e Wes, nel frattempo, corrono un rischio troppo alto per abbattere un albero.

Com’è fatto, ore 21:05 su Discovery Science

Primo episodio della ventiseiesima stagione di “Come è fatto”. Scopriamo insieme come vengono realizzati alcuni oggetti di utilizzo quotidiano, come ad esempio i rubinetti in ottone. Inoltre, ecco la ricetta segreta dei ravioli industriali.

14-18 La grande guerra, ore 20:55 su National Geographic

Dalla neutralità fino al momento dell’intervento in guerra, l’Italia e tutti i suoi proclami nazionali. L’opinione pubblica si divide tra neutralisti e interventisti, e il dibattito si fa sempre più acceso.

Wild Christmas, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Episodio dal titolo “Fino all’ultima battaglia”. Un regno si conclude tragicamente: nel frattempo, le dinastie rivali lottano per il dominio del territorio e per controllare le creature che vi abitano.

Spie di Guerra, ore 21:00 su History

In onda su History, un nuovo episodio di Spie di guerra, intitolato “Spie atomiche”. Nel dopoguerra, Stati Uniti e Unione Sovietica iniziano la corsa agli armamenti nucleari. Sveliamo dunque il ruolo chiave delle spie in questo cruciale momento storico.

Serie TV in onda stasera

The L Word Generation Q, ore 21:15 su Sky Atlantic

Quinto episodio della prima stagione di The L Word: Generation Q, dal titolo “Etichette”. Mentre Dani e Sophie affrontano una notizia bomba da parte del padre di Dani, Batte si sente in colpa per aver ferito Angie. Nel frattempo, Finley lega con Tess.

Homeland, ore 21:00 su Fox

Dodicesimo episodio dell’ottava stagione di Homeland, in prima visione Fox. Finale di stagione intitolato “Prigionieri di guerra”, in versione originale sottotitolata. Dopo 5 Golden Globe e 8 Emmy, lo spy thriller Homeland giunge finalmente alla sua straordinaria conclusione.

Prodigal Son, ore 21:15 su Premium Crime

Diciannovesimo episodio della prima stagione di Prodigal Son, intitolata “I professionisti”. Versione originale con sottotitoli. Dopo la catastrofica serie di eventi che ha fatto precipitare la situazione, Malcom e Ainsley sono convinti che Nicholas nasconda un terribile segreto.

Shameless, ore 21:15 su Premium Stories

Undicesimo episodio della decima stagione di Shameless, dal titolo “Location, location, location”. Mickey vuole organizzare un matrimonio tradizionale per far arrabbiare Terry. Nei preparativi coinvolgerà anche Sandy.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:05 su DeA Kids

Nella prima stagione di New School, Anna aiuta le sue compagne di scuola a risolvere i loro problemi da ragazze. O almeno, ce la metterà tutta per provare!

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 su Nick Jr

Quinto episodio della quinta stagione di “Blaze e le mega macchine”, dal titolo “Abra-ca-pickle”. Il formidabile Pickle esegue trucchi di magia molto convincenti grazie alla parola magica abra-ca-pickle. E la magia sarà anche l’unico modo per risolvere i problemi di Crusher.

Vikki cuori in pista, ore 21:15 su Nickelodeon

Quarantaseiesimo episodio della prima stagione di Vikki cuori in pista, dal titolo “Addio Food truck”. Oliver è in ospedale, ma fortunatamente sta bene. Purtroppo, però, il suo camioncino è bruciato. Si scopre che è stato Max a salvarlo.

Power Players, ore 20:55 su Cartoon Network

Trentatreesimo episodio della prima stagione di Power Players, dal titolo “Chi ha paura del buio?”. Slobot esegue delle migliorie su un Monster Truck che lo trasformano in un ferocissimo predatore. Nel frattempo, Barbaorso ha paura del buio.

I Jetson e il Wrestling, ore 21:00 su Boomerang

Film animato del 2017. Big Show è rimasto congelato per 100 anni, e la missione di George Jetson è quella di far rivivere il wrestling ad Orbit City dopo il suo scongelamento.

I programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere, ore 21:25 su RAI 1

Film dedicato al Commissario Montalbano per la regia di A. Sironi, girato nel 2017. Montalbano deve fare luce sulla morte misteriosa di Cosimo Barletta. Le indagini, però, portano scoperte inaspettate.

Facciamo che io ero un’altra volta, ore 21:20 su RAI 2

I momenti salienti del one woman show della favolosa Virginia Raffaele, insieme a Fabio De Luigi e tantissimi altri ospiti tutti da scoprire.

Report, ore 21:20 su RAI 3

Diciannovesimo episodio di Report: il programma di approfondimento e reportage sui temi di cronaca, attualità, economia e politica. Conduce Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Attualità e società in un programma di approfondimento culturale condotto da Nicola Porro.

Il gladiatore, ore 21:20 su Canale 5

Colossal del cinema, il Gladiatore è un film del 2000 che ha vinto ben 5 premi Oscar. La storia di Massimo Decimo Meridio, il generale diventato schiavo. Lo schiavo diventato gladiatore che infine ha sfidato l’imperatore. Regia di Ridley Scott.

Emigratis, ore 21:27 su Italia 1

Programma televisivo ideato e condotto dal duo comico Pio e Amedeo: dopo aver scroccato l'impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, non si accontentano e vogliono di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Attrazione fatale, ore 21:15 su La7

Film del 1987 con Glen Close e Michael Douglas. Un avvocato viene perseguitato in maniera esasperante da una donna con cui ha avuto un’avventura clandestina e… fatale. Da non perdere.

Scomparsi: Emanuela Orlandi, ore 21:30 su Canale 8

Ripercorriamo nel dettaglio una delle vicende più tristemente note della storia italiana: la scomparsa di Emanuele Orlandi. Attraverso i ricordi di suo fratello, analizziamo alcune domande che ancora oggi restano senza risposta.

The Hunt - La caccia, ore 21:25 su NOVE

Puntata intitolata “La sfida più ardua”. In questo documentario, straordinarie immagini mostrano le diverse tecniche usate dal predatore per catturare le loro ignare prede. Lo show è presentato da David Attenborough.

