Programmi TV da non perdere stasera, domenica 24 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 24 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Dr. House - Medical Division, ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno torna “Dr. House - Medical Division”, ogni domenica alle 21:15. In questa puntata (stagione 2, episodio 9: “L'anarchia di House”): in un pub in cui si fanno scommesse sui cavalli, House vede una giovane donna colpita da una brutta crisi. Il dottor House tenta di capire cos’è accaduto.

Il delitto Varani, ore 20:10 Crime Investigation

Luca Varani, 23 anni, è la vittima di una follia insensata nata da una spirale di alcol, droga e sesso. Con l'aiuto delle testimonianze, ricostruiamo i terribili eventi accaduti quella mattina del 4 marzo 2016.

Hansa Studios: Da Bowie agli U2 la musica ai tempi del muro, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte la storia dei leggendari studi di registrazione Hansa di Berlino. Da fabbrica di hit del pop tedesco a simbolo di una generazione di artisti in cerca di sperimentazioni.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:25 Blaze

Prima stagione di “Lobster Wars: a caccia di chele”, episodio 3 “Aragoste di Natale”. Durante il periodo natalizio i capitani realizzano il 40% del loro fatturato. Molta gente, infatti, desidera mangiare l'aragosta per festeggiare la notte di San Silvestro.

Project Runway, ore 21:00 Lei

Stagione 17, episodio 12: “I quattro finalisti” - L'ultima sfida per stabilire quali saranno i quattro designer che entreranno in finale. Ognuno di loro ha il compito di superare se stesso con un look eccezionale!

Assalto all’Area 51 - 1ª TV, ore 21:00 Discovery Channel e ore 21:05 Discovery Science

Su Discovery Channel arriva, in prima visione TV, “Assalto all’Area 51”. Joe ed Emmett Hayes arrivano nel deserto del Nevada per osservare, indagare e comprendere i misteri legati all'Area 51. Riusciranno a completare la missione.

I segreti del Sole - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

Con l'aiuto di nuovi mezzi spaziali e potenti telescopi, gli scienziati stanno studiando il Sole come mai fatto finora, ricreando persino ciò che accade al centro della potente stella.

Benvenuti a Salviniland, ore 21:00 History

History Now: definiamo il presente. È controverso, Matteo Salvini. Che lo si ami o lo si odi, nessuno può negare la sua velocissima ascesa nel partito.

Africa: anima selvaggia, ore 21:10 Nat Geo wild

“La battaglia dei sessi” - La vita in Botswana è difficile: ogni specie ha sviluppato la propria ingegnosa strategia per sopravvivere. Nelle pianure africane, le creature lottano per nutrirsi.

Serie TV in onda stasera

Five Days, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic è domenica è giorno di maratone! Il 24 maggio è la volta delle indagini di “Five Days”. A partire dalle ore 18:15 fino a sera, saranno trasmessi tutti e 5 gli episodi della prima stagione.

Magnum P.I., ore 21:10 Fox

Stagione 2, episodio 9 “Un proiettile chiamato destino” - Soffocato dai sensi di colpa, Magnum lavora al caso che lui stesso aveva passato ad Harry Brown, rimasto ucciso durante l'indagine. Intanto TC aiuta Kumu.

The Good Doctor, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la seconda stagione di “The Good Doctor”, episodio 12 “Dopo il disastro”. Lo staff dell'ospedale cerca di tornare ad una vita normale dopo l'esperienza della quarantena. Shaun prova a rilassarsi e a rivedere le sue priorità.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 17: “Sotto la superficie” - Gibbs e Bishop si trovano a bordo di un sottomarino nucleare per condurre l'indagine su una misteriosa morte, ma ben presto il Pentagono ha cattive notizie a riguardo.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la stagione 2 di “Lethal Weapon”. Episodio 15, “Scomoda Ruthie” - Riggs e Murtaugh indagano su un colpo a una gioielleria, sventato dall'intervento di un'eccentrica signora armata di revolver e conclusasi con la morte di uno dei rapinatori.

The Detour, ore 21:15 Premium Stories

Stagione 3, episodio 3 “Il bersaglio” - L'alpaca, sindaco da 15 anni della città di Inkognito, muore all'improvviso, lasciando il suo posto vacante. Jared viene proposto come suo successore.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Stagione 13 di “Supernatural”, episodio 8 “Lo scorpione e la rana” - Bart propone un accordo a Sam e Dean: un incantesimo capace di rintracciare i Nephilim in cambio di un oggetto molto prezioso per il demone.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 2: “Paesaggio artico”. Una sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento, a tema paesaggio artico.

44 gatti, ore 21:30 Nick Jr.

Su Nick Jr. continua la prima stagione di “44 gatti”, episodio 31 “II gatto volante” - Edison, il gatto scienziato, è famoso per le sue invenzioni e questa volta ha creato un paio di ali meccaniche: Polpetta sogna di volare leggiadro come un uccellino.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continua la quarta stagione de “I Thunderman”, episodio 31 “Arrivano i nonni!” - A casa della famiglia Thunder, arrivano in visita i nonni paterni, Pop Pop, conosciuto come il “Sergente Thunder”, e Nana, che porta, come sempre molti doni ai nipotini.

Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va la serie dei mattoncini lego. Stagione 1, episodio 7: “Pesca Notturna!” - Vic e Owen si ritrovano, insieme a Sinjin, nel bel mezzo di uno scontro tra dinosauri nel Centro Visitatori del vecchio Jurassic Park.

Stai fresco Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2007. La tanto sospirata vacanza a Parigi della Scooby gang cambia drasticamente rotta quando Scooby-Doo e Shaggy vengono accidentalmente reclutati in una spedizione dall'altra parte del mondo.

I programmi in chiaro

L’allieva, ore 21:25 Rai 1

Stagione 2, episodio 11: “Omega come omicidio” - Claudio annuncia ad Alice una notizia molto importante ed esprime il desiderio di conoscere i suoi genitori. L'atmosfera romantica viene interrotta bruscamente.

Che tempo che fa, ore 21:05 Rai 2

Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto, analizza i principali fatti d'attualità con ospiti in studio o in collegamento.

Un giorno in pretura, ore 21:20 Rai 3

“Il virus dell'amore” - Le fasi salienti del processo contro Valentino Talluto. Dal 2006 al 2015, l'uomo ha coltivato numerose relazioni a rischio pur sapendo di essere sieropositivo.

Sleepers, ore 21:25 Rete 4

Film del 1996 diretto da Barry Levinson, con Robert De Niro e Brad Pitt. Una storia tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra.

Live Non è la D’Urso, ore 21:10 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Come ti spaccio la famiglia, ore 21:30 Italia 1

Film commedia del 2013 diretto da Rawson Marshall Thurber, con protagonisti Jennifer Aniston, Emma Roberts e Jason Sudeikis. David Burke è un piccolo spacciatore di marijuana, ma può considerarsi un uomo con qualche scrupolo. Per aiutare dei teenager, viene aggredito da un gruppo di punkabbestia che gli ruba la droga.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume - Il telefono senza fili, ore 21:30 Canale 8

Regia di Roan Johnson, con Filippo Timi e Lucia Mascino. Massimo e i vecchietti del BarLume cercano di scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa di una donna, gestrice con il marito dell'agriturismo locale.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

“Cartagena” - Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

