Programmi TV da non perdere stasera, sabato 23 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 23 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Replica), ore 21:15 Sky Uno

La sesta stagione di 4 ristoranti continua nei borghi di Arezzo. Tra posate di legno e giullari di corte, Alessandro Borghese giudicherà i piatti di Mariano, Francesco, Elisabetta e Maurizio: chi vincerà l'ambito titolo?

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox Life

Stagione 5, episodio 9: “2000cc non sono abbastanza” - I casi di oggi: un uomo a cui hanno ricostruito malamente il naso quasi staccato dal suo cane e una donna che ha un insano desiderio di avere un seno spropositato.

Quei cattivi ragazzi, ore 21:05 Crime Investigation

Le storie di uomini che per anni sono stati in cima a potenti organizzazioni criminali. Stagione 2, episodio 3: “El Chapo”. Negli anni '90, tre cartelli lottano per il controllo della droga messicana. El Chapo conquista la leadership.

Walt Disney - I segreti del genio, ore 21:15 Sky Arte

Le sue creature fantastiche hanno animato i sogni di tantissimi bambini. Il suo nome e cognome sono un vero e proprio brand, tra i più conosciuti del pianeta. Ma chi era Walt Disney, l'uomo dietro al mito?

Skillati: curriculum extra ordinari, ore 21:00 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Skillati: curriculum extra ordinari”. Episodio 5: “Con i miei occhi” - Victoria fa di tutto per nascondere i suoi problemi ai potenziali datori di lavoro. Gabe, 31 anni, ha la sindrome di Tourette. Gli esperti accorrono in loro aiuto.

Malattie imbarazzanti, ore 21:05 Lei

Stagione 7, episodio 3 - Alan, paralizzato dopo un incidente motociclistico, chiede aiuto alla dr. Pixie. Intanto, alla clinica ci si occupa di un uomo con una misteriosa allergia, mentre a Magaluf dei tanti piccoli incidenti estivi.

Tesori perduti - 1ª TV, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Tesori perduti”. In prima visione TV l’episodio “La magia nera dei nazisti” - Alcune ruote astrologiche commissionate da Heinrich Himmler portano Justin in Germania per indagare sull'ossessione dei nazisti riguardo il sovrannaturale.

La tomba perduta di Gengis Khan, ore 20:55 National Geographic

Con l'aiuto della moderna tecnologia, l'ingegnere ed esploratore americano Albert Lin tenta di ritrovare e proteggere la tomba di Gengis Khan per evitare che questo luogo così importante venga depredato.

Codici e segreti, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 2, episodio 6: “Soldati” – Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti cercano un modo per creare una generazione di “supersoldati” in grado di usare la telepatia per vincere le battaglie.

La storia delle armi, ore 21:00 History

“Velocità killer” - Durante il corso della Storia, la velocità è diventata una caratteristica fondamentale in guerra. Attraverso spettacolari esperimenti, un team di esperti analizza le armi più veloci e pratiche.

Paradisi terrestri e animali mortali, ore 21:10 Nat Geo wild

“Caccia nella giungla” - Un viaggio unico nei paradisi del nostro pianeta, fra paesaggi meravigliosi e territori inesplorati in cui si nascondono numerosi predatori alla ricerca di un pasto.

Serie TV in onda stasera

Westworld – Dove tutto è concesso - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

La terza stagione di “Westworld” doppiata in italiano arriva finalmente su Sky Atlantic: sabato 23 maggio alle 21:15, in prima visione TV, gli episodi 3 e 4: “L’assenza di campo” e “La madre degli esuli”.

911, ore 21:10 Fox

Stagione 3, episodio 10: “Spirito natalizio” - Mentre il 118 risponde ad alcune chiamate tipiche del periodo di Natale, Maddie deve affrontare il passato per poter abbracciare il futuro, e Bobby riceve una notizia.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime continuano gli episodi di “NCIS Los Angeles”. Stagione 10, episodio 22: “Il guardiano” - Durante un'indagine che potrebbe essere collegata al terrorismo e alla corruzione interna delle forze armate, Callen e Sam collaborano col Capitano Harmon Rabb, della JAG.

Major Crimes, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda “Major Crimes”. Stagione 4, episodio 7: “Bersagli facili” - Due poliziotti vengono assassinati durante un pattugliamento in auto. I detective della Crimini Maggiori sospettano dell'unica persona presente sulla scena: Rico Fornes.

A.P. Bio, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la prima stagione di “A.P. Bio”, episodio 9 “Il fidanzato di Rosemary”. Jack riceve la visita a sorpresa di un certo Brandon, che aveva una relazione con sua madre e non è al corrente della sua morte.

Supergirl - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Supergirl” in prima visione su Premium Action. Stagione 5, episodio 10 - Supergirl affrontare una nuova minaccia: a National City compaiono dei doppelganger di Brainac-5 che vogliono mettere a repentaglio Terra-Prime.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 1: “Aeroporto” – Una sfida di lip-sync a tema aeroporto tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento.

44 gatti, ore 20:50 Nick Jr.

Su Nick Jr. continuano le avventure di “44 gatti”. Stagione 1, episodio 29 “Paura del buio” - I Buffycats organizzano la festa di Halloween per i gatti del vicinato. Pilou sente parlare di un mostro che vive nel buio e inizia a nutrire una grandissima paura!

I Thunderman, ore 21:25 Nickelodeon

Su Nickelodeon va in onda “I Thunderman”, stagione 4 - episodio 30: “Un sogno da rock-star”. Phoebe e Max vorrebbero liberarsi dei loro rispettivi importuni corteggiatori, Gideon e Sarah, ed escogitano un piano per farli mettere insieme.

Teen Titans Go!, ore 21:05 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda “Teen Titans Go!”. Stagione 2, episodio 14: “Nonna Dollaro” - Robin si prepara a concorrere alle elezioni del nuovo team leader, ma gioca slealmente per attirare voti.

Tom & Jerry: Fast & Furry, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2005. Pronti, partenza, via! Tom e Jerry sono come sempre avversari, ma questa volta fuori dalle mura di casa, in una gara automobilistica a tutto gas.

I programmi in chiaro

Soliti ignoti – Special VIP - Rewind, ore 20:35 Rai 1

In compagnia di tantissimi VIP, Amadeus guida le indagini di un concorrente che dovrà utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione per abbinare ogni identità a otto ignoti.

Petrolio antivirus, ore 21:05 Rai 2

Le inchieste di Duilio Giammaria dedicate ai grandi temi dello scacchiere politico, sociale, economico e scientifico internazionale.

Aspettando le parole, ore 20:30 Rai 3

Massimo Gramellini torna con tante straordinarie storie di vita quotidiana, in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: Coronavirus.

Stasera Italia Weekend, ore 20:30 Rete 4

A cura della redazione del TG4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Ciao Darwin, ore 21:35 Canale 5

Puntata “I Darwin di Donatello” - Divertente show-antropologico, ripropone la selezione naturale fra due categorie di persone antitetiche che gareggiano al fine di scoprire chi è destinato alla sopravvivenza.

Rio 2: Missione Amazzonia, ore 21:30 Italia 1

Film d'animazione del 2014 diretto da Carlos Saldanha, sequel della pellicola del 2011 Rio. Blu e Gioel e i loro tre figli lasciano il comfort della città e viaggiano verso la giungla amazzonica per imparare a vivere come i veri uccelli.

Amistad, ore 21:15 La7

Film di Steven Spielberg, con Morgan Freeman e Anthony Hopkins. Cuba, 1839: durante una tempesta, gli schiavi della nave spagnola Amistad ne prendono il controllo nel tentativo di dirottarla verso l'Africa.

Agente 007, bersaglio mobile, ore 21:30 Canale 8

Regia di John Glen, con Roger Moore e Christopher Walken. 007 - la saga: Un agente del KGB, psicopatico e megalomane, ha intenzione di far saltare in aria l'intera Silicon Valley. In ballo c'è il monopolio della produzione e distribuzione di microchip. Avrà a che fare con James Bond.

L’amore infedele - Unfaithful, ore 21:35 Nove

Film del 2002, per la regia di Adrian Lyne, con Richard Gere e Diane Lane. La vita di due coniugi benestanti di New York viene sconvolta da una relazione adultera della moglie con un aitante libraio. Conseguenze tragiche all'orizzonte.

