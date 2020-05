X Factor 2020: partecipa anche tu ai casting online

Lo abbiamo detto e continuiamo a dirlo ormai da settimane, la squadra di #XF2020 sta lavorando ogni giorno per preparare la nuova stagione del nostro programma televisivo preferito. E tra i protagonisti assoluti ci siete proprio voi, le aspiranti popstar di questa nuova edizione di X Factor, un'edizione diversa sotto molti punti di vista, ma uguale nello spirito che ci unisce da sempre.

I casting per partecipare al programma rimarranno aperti fino al 20 giugno. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo che trovate su xfactor.sky.it/casting inviando un video. Non importa la qualità del video, ci serve solo per aiutarci a farci un’idea su chi siete in attesa di potervi conoscere meglio. Come già sapete, i casting che precedono le Audizioni di fronte ai quattro giudici di X Factor, si svolgeranno online, come potete vedere nella clip. E' diverso da ciò a cui siamo abituati, ma è anche divertente ed emozionante.