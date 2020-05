4 Ristoranti nel Conero, La Torre: il menu e 4 cose da sapere

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella quinta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sul ristorante La Torre.

Paolo, il titolare, ha sempre lavorato in cucina e quindici anni fa è approdato al ristorante La Torre, dapprima come aiuto cuoco e dopo soli due anni come primo chef. Paolo è di Sirolo ed è molto attaccato alle sue radici, ai numerosi viaggi che ha fatto e alla cucina della sua mamma.

La location, dal design moderno, si trova a Numana ed è disposta su due livelli: all’interno c’è un ristorante coperto, all’esterno, invece, una terrazza completamente a cielo aperto con una vista quasi a 360° sul mare, dove si gode un panorama unico a strapiombo sul mare. Lo stile è elegante e romantico.

LOCATION: suggestiva

CONTO: 45€

SERVIZIO: preparato

MENU: semplice e innovativo

IL MENU E LA CUCINA

La cucina proposta da Paolo è innovativa, semplice con grande rispetto e cura della materia prima. I piatti sono esteticamente curati, colorati e intriganti alla vista, lo chef inoltre ripropone all’interno dei suoi piatti i suoi ricordi di viaggio e i profumi dell’infanzia.