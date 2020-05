Programmi TV da non perdere stasera, domenica 10 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 10 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Dr. House – Medical Division, ore 21:15 su Sky Uno

Quinto episodio della seconda stagione di Dr. House – Medical Division, intitolato “Padri e figli”. Uno studente viene colpito da gravissimi spasmi proprio durante la sua festa di laurea. Nel frattempo, il dottor House non sembra particolarmente entusiasta all’idea di incontrare i suoi genitori.

Il piccolo Lorys, ore 20:30 su Crime+Investigation

Il corpo senza vita del piccolo Lorys viene rinvenuto in un paese del ragusano. In questo speciale, ripercorriamo una storia di dolore familiare che ha sconvolto l’Italia e che, ad oggi, rimane un caso estremamente controverso per la cronaca nazionale.

A voce alta – La forza della parola, ore 21:15 su Sky Arte

Prima visione SKY di “A voce alta – La forza della parola”. In questo documentario si evidenzia il grandissimo impatto emotivo che l’arte retorica ha sul nostro modo di valutare la complessità del mondo.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:20 su Blaze

Primo episodio della prima stagione di “Lobster Wars”, intitolato “Primo giorno di caccia”. Un’emozionante avventura per mari, alla ricerca di aragoste grandi come non le avete mai viste. Il primo giorno di pesca è considerato uno dei più pericolosi dell’intera stagione; scopriamo perché.

Project Runway, ore 21:05 su Lei

Decimo episodio della diciassettesima stagione di “Project Runway”, su Lei. Titolo: “Creatività e beneficienza”. I restanti sette designer usano tutto il loro talento per lavorare su una causa sociale a cui tengono molto. La giudice Elaine Welteroth li segue con passione.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 su Discovery Channel

Terzo episodio della sedicesima stagione di “Marchio di fabbrica”. Sono più di 35 milioni di persone al mondo quelle innamorate del surf. Ma come si realizza questo prodigio della tecnica, in apparenza così semplice? Inoltre: come viene prodotto il burro?

Stupidi al quadrato – Speciale sport, ore 20:55 su National Geographic

Quarto episodio di “Stupidi al quadrato”. In questo “speciale sport” proviamo a capire la fisica, la chimica e la biologia che spiegano sfortunati incidenti e pessime figure. Scopriamo quanti modi esistono per metterci in imbarazzo, anche mentre pratichiamo attività sportive.

Il miracolo della pioggia, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Episodio intitolato “Primo battito”. Siamo in Okavango, uno degli habitat naturali più unici della Terra. Nel corso del suo secco inverno, le creature attendono con ansia l’arrivo della pioggia, la quale trasformerà completamente il territorio locale.

NASA X-Files, ore 21:05 su Discovery Science

Ventiquattresimo episodio della terza stagione di “NASA X-Files”. Titolo: “Malfunzionamento in orbita”. Un veicolo spaziale NASA accusa un malfunzionamento mentre si trova in orbita. Come farà l’astronauta a farlo tornare sulla Terra?

Knightfall, ore 21:00 su History

Terzo episodio della prima stagione di Knightfall, intitolato “Lupo nero, lupo bianco”. Seguendo le disposizioni del Papa, Landry e Tancredi tentano di scoprire dove si trova il Santo Graal. Intanto, le nozze reali sono messe a rischio da un temibile complotto.

Serie TV in onda stasera

Diavoli, ore 21:15 su Sky Atlantic

Prima visione SKY per “Diavoli”, settimo episodio della prima stagione. Massimo scopre finalmente cosa contiene quel dossier segretissimo. Si tratta di informazioni scottanti su un progetto di Dominic. E, adesso, Massimo teme per la sua vita.

Magnum P.I, ore 21:10 su Fox

Quarto episodio della seconda stagione di Magnum P.I., intitolato “Morto dentro”. Katsumoto sospetta che un suo collega poliziotto sia in realtà corrotto, e abbia sottratto delle prove importanti. E così, pur controvoglia, chiederà aiuto a Magnum.

The Good Doctor, ore 21:00 su Fox Life

Sesto episodio della seconda stagione di “The Good Doctor”, intitolato “Tirare troppo la corda”. Nell’affrontare il problema ad una mano di una giovane violinista, Morgan e Shaun si mostrano troppo indecisi. Intanto, forse, un paziente racconta bugie…

NCIS, ore 21:05 su Fox Crime

Tredicesimo episodio della sedicesima stagione di NCIS, intitolata “La regola del dieci”. Una bambina malnutrita e confusa viene ritrovata in un magazzino. A indagare c’è la squadra di Gibbs, che deve anche riaprire un vecchio caso di cui si era occupata Ziva.

Lethal Weapon, ore 21:15 su Premium Crime

Undicesimo episodio della seconda stagione di “Lethal Weapon”, dal titolo “Banconote false”. Un omicidio porta Riggs e Murtaugh a indagare su un giro di banconote contraffatte. Riggs cerca di guadagnare la fiducia di uno dei testimoni, giovanissimo e orfano.

Big Bang Theory, ore 20:59 su Premium Stories

Decimo episodio della decima stagione di Big Bang Theory, dal titolo “La proprietà divisione-collisione”. Ospite speciale: Christopher Lloyd. Sheldon si è trasferito con Amy nel vecchio appartamento di Penny.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 su DeA Kids

Undicesimo episodio della prima stagione di Ready.Music.Play!, con tema “Far West”. La sfida di lip-sync più amata dai giovanissimi!

Paw Patrol, ore 20:50 su Nick Jr

Ventiseiesimo episodio della seconda stagione di Paw Patrol. I cuccioli abbaiano insieme ai dinosauri, dando vita ad avventure straordinarie.

I Thunderman, ore 21:10 su Nickelodeon

Ventiquattresimo episodio della quarta stagione dei Thunderman, intitolato “Scuola di sopravvivenza”. Provocati da Barb, che non li ritiene abbastanza capaci, Hank e i suoi due figli maschi passano una notte accampati nel bosco.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 su Cartoon Network

Trentasettesimo episodio della quinta stagione del mondo di Gumball, dal titolo “Lo scioperò del papà”. Mamma Nicole diventa l’impiegata del mese, in ufficio. Entusiasta, torna a casa e dà libero sfogo alla sua euforia.

Sam il pompiere: allarme alieni, ore 21:00 su Boomerang

Film del 2016 di animazione. Per svelare cosa si nasconde dietro l’arrivo di un alieno nella città di Pontypandy, il vigile del fuoco Sam indaga fino all’origine di questi stranissimi eventi.

