X Factor 2020, iscriviti alle Masterclass, la seconda è con Shablo

Quest’anno X Factor non si ferma e come vi abbiamo raccontato qui abbiamo inaugurato un nuovo progetto, le Masterclass di X Factor 2020, un momento di confronto con i protagonisti del panorama musicale italiano, l’occasione unica di affrontare insieme a loro i temi centrali nella carriera di tutti gli artisti, di porre domande e interagire direttamente con ciascuno di loro. Tutto rigorosamente da remoto e restando a casa. Un’opportunità che X Factor vuole mettere a disposizione della nostra community di aspiranti concorrenti e appassionati di musica.



Il secondo appuntamento è martedì 12 maggio alle ore 15 con Shablo, musicista, produttore, dj, manager e discografico punto di riferimento per la scena urban italiana degli ultimi vent’anni. Nella sua carriera ha curato la regia di diversi album multi-platino, da Santeria di Marracash e Gué Pequeno a Rockstar di Sfera Ebbasta, e ha supervisionato la produzione artistica di molti altri progetti discografici in ambito hip hop e urban, tra cui spiccano Fenomeno di Fabri Fibra, Gentleman e Sinatra di Gue Pequeno, Fenice e Pizzicato di IZI, Io in Terra e Dove gli occhi non arrivano di Rkomi. Ha inoltre prodotto molti degli artisti di culto dell’underground italiano tra cui Noyz Narcos e Tormento. Parallelamente ai suoi exploit musicali, è anche fondatore e amministratore di alcune delle realtà imprenditoriali più innovative e prolifiche dell’industria discografica, come Thaurus e BHMG.

Le Masterclass sono a numero chiuso fino a un massimo di 20 partecipanti ed iscriversi è semplicissimo, basta inviare una e-mail all’indirizzo xf2020masterclass@fremantle.com indicando nell'oggetto della mail “Masterclass Shablo”. Se sarete tra i 20 selezionati per la partecipazione verrete contattati per ricevere tutti i dettagli, in caso contrario vi invitiamo a mandarci le domande che vorreste sottoporre sui nostri social e, ovviamente, a ritentare quando comunicheremo le date delle Masterclass successive.

Le iscrizioni sono aperte!

Qui potete prendere visione dei termini e condizioni e qui dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Vi aspettiamo il 12 maggio alle 15 con la Masterclass di Shablo, Musica tra creatività e business. Per qualsiasi informazione continuate a seguire i nostri social e il nostro sito.