4 Ristoranti, cosa è successo nella terza puntata

Per la terza puntata di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ci porta a Roma alla ricerca del miglior home restaurant della città eterna. A vincere il titolo è Michela & Paolo. In attesa del prossimo appuntamento, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, scopri cosa è successo e chi porta a casa la vittoria

Roma ospita una nuova moda, quella degli home restaurant. Persone appassionate di cucina aprono le porte di casa per trasformarla in un piccolo ristorante dove si possono gustare i piatti della cucina tradizionale e non solo. C’è chi si butta sull’esotico o chi si diverte ad organizzare serate a tema in cui si mangia insieme a persone che non si conoscono.

Per la terza puntata di 4 Ristoranti Alessandro Borghese è andato a Roma, dove tutto è nato, per capire se negli home restaurant si respira più un’aria da ristorante o di casa.

Come sempre 4 ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e di cene per aggiudicarsi il titolo di miglior home restaurant.

A casa di Fulvia

Prima donna in sfida è Tiziana, romana doc, paladina della vera cucina della capitale. Tiziana si occupa di tutto nel suo home restaurant, dall’accoglienza alla preparazione dei piatti. Il menu che ha presentato agli ospiti è a base di carne, scelto online da Alessandro Borghese al momento della prenotazione. Dopo un piccolo cocktail di benvenuto gli ospiti scendono giù in taverna per la cena. Il menu di Tiziana prevede polpettine alla romana fritte, spezzatino alla romana picchia po’ e bollicine laziali. Si prosegue con un tortino di broccolo romanesco con salsa al pecorino ciociaro, sagne con farina integrale, semola e baccalà e costolette di agnello. Il dessert è una mini crostata fatta in casa dalla stessa Tiziana. Con i taccuini in mano, Valentina assegna 6 alla location, 8 al menu e 6 al conto per Sandra, 5 al servizio da parte di Michela. La cucina casalinga romana ottiene un totale di 73 punti.

Michela & Paolo

La seconda tappa di 4 Ristoranti è nel cuore di Trastevere dove Michela gestisce insieme allo chef Paolo, l’home restaurant Michela & Paolo. Molto apprezzato specialmente dagli americani, che amano entrare nelle case della gente del posto, Michela è sicura di sé nell’affermare che la sua proposta culinaria la porterà alla vittoria. Il menu scelto da Alessandro Borghese questa volta è un menu a base di pesce. Il benvenuto prevede una frittura di pesce e bollicine. Gradito il benvenuto, gli ospiti si accomodano a tavola dove, con loro piacevole sorpresa, non saranno soli. A prenotare infatti la cena da Michela & Paolo sono stati infatti altre persone che prenderanno posto alla cena di 4 Ristoranti. Il menu prevede pasta a broccoli, baccalà alla romana e tiramisù al tavolo. Gli ospiti sono quasi tutti soddisfatti, eccetto Tiziana che dichiara di non aver avvertito il calore che di solito da un home restaurant. Con i taccuini in mano, Valentina da due 8 alla location e al conto, per Tiziana il menu è da 6 e infine per Michela il servizio si aggiudica un 7. A casa di Michela si socializza e la cucina di Paolo è davvero gustosa, per questo ed altro Michela si aggiudica il primo posto della classifica con ben 83 punti.

Ban – Sue

Arrivati nella zona di San Pietro, gli ospiti vengono accolti da Valentina che insieme a sua mamma gestisce l’home restaurant Ban – Sue che in tahilandese vuol dire “casa bella”. Ban – Sue propone una cucina thailandese, Valentina si occupa generalmente dell’accoglienza degli ospiti mentre la madre Gabriella è nel backstage, in particolare in cucina insieme a Sandra. Il benvenuto di Valentina fa immergere totalmente nell’atmosfera thai i suoi ospiti. Nuvole di gambero e involtini primavera con salsa agrodolce di benvenuto. Il tavolo per la cena è in condivisione tra le cose servite ai suoi ospiti c’è la zuppa di cocco, pad thai e frutta al posto del dessert. Con i taccuini in mano, Sandra giudica con un bell’8 la location del Ban – Sue, due 7 per Tiziana al menu e al conto, e un 6 al servizio per Michela. La meravigliosa location, la cucina e gli ospiti asiatici fanno totalizzare a Valentina 83 punti.

Sandra Cooking Class

È in zona San Giovanni che Sandra gestisce il Sandra Cooking Class, ma il suo vero lavoro è quello da costumista nel mondo del cinema. L’home restaurant le offre un mondo per divertirsi e conoscere persone sempre nuove. Nata in Svizzera e cresciuta in Toscana, è a Roma che Sandra ha deciso di far conoscere le sue doti culinarie offrendo un menu tutto italiano. Alessandro Borghese per il pranzo a casa di Sandra ha scelto un menu a base di pesce. Dopo un piccolo benvenuto che racconta molto della padrona di casa, gli ospiti prendono posto a tavola. Cozze ripiene, spaghettone alle sarde, finocchietto, pinoli, uvetta e zafferano, filetto di branzino in agrodolce per secondo. Infine il dessert è una bavarese servita in una coppetta retrò come lo stile dell’home restaurant. Con i taccuini in mano, Michela assegna un 5 alla location, Tiziana da un 7 al menu e un 5 al conto e 7 al servizio per Valentina. La cucina colorata e originale come Sandra la porta a totalizzare 71 punti.

IL VOTO FINALE DI ALESSANDRO BORGHESE

Al tavolo del confronto, alzate le cloche, le classifiche provvisorie vedono Michela e Valentina in testa con 83 punti, le due ristoratrici hanno infatti ricevuto gli stessi punteggi dalle altre concorrenti. Al secondo posto della classifica si posiziona Tiziana con 73 e al terzo Sandra con 71 punti. Svelati i punti di ogni ristoratore, Alessandro Borghese assegna il bonus di 5 punti al benvenuto di Tiziana che sale a 78 punti confermandosi al terzo posto.

I voti di Alessandro Borghese confermano la classifica, il miglior home restaurant di Roma è Michela & Paolo di Michela. A lei il premio di cinquemila euro da investire nel suo home restaurant di Roma.