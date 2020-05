Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 6 maggio

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery - Pasticcerie d'Italia (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Stagione 2, episodio 7. Tre pasticcerie si sfidano a colpi di storiche ricette fiorentine. Scoprite chi trionferà tra “Il cantuccio di San Lorenzo”, “I dolci di Massimo” e la pasticceria “Blasio”.

Gioventù bruciata, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 5: “Ronald”. Quando aveva 17 anni Ronald ha torturato e ucciso un uomo insieme ai suoi due amici. Oggi il killer è pentito e vive di rimorsi: per questo, ha chiesto la grazia allo Stato della Florida. Sarà accontentato?

Stili ribelli: Occhiali da sole - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

La storia del chiodo e degli occhiali da sole: su Sky arriva una puntata che racconta l’abbigliamento e gli accessori che hanno caratterizzato la moda nel ‘900, divenendo dei veri e propri cult.

Alone, ore 21:00 Blaze

Stagione 5, episodio 12: “La Reunion”. Tutti i partecipanti si riuniscono in Mongolia. Dopo aver avuto la possibilità di riscattarsi, si incontrano per ripercorrere la loro avventura e rivelare aspetti inediti.

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 Lei

Stagione 2, episodio 2. La nuova paziente del dottor Christian è in pericolo di vita per colpa dell’obesità. Intanto la dottoressa Pixie visita un’altra donna obesa, che per i suoi 200 kg non riesce più a stare in piedi sulle sue gambe.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 26, episodio 1. Come vengono realizzati gli oggetti? In questo episodio scoprirete come sono costruiti i rubinetti in ottone e preparati i ravioli.

Cosmos: odissea nello spazio (v.o.), ore 20:55 National Geographic

“La natura della realtà”. Versione originale sottotitolata. La luce può rappresentare anche due cose completamente diverse: è quanto ci dice la meccanica quantistica spiegata in questa nuova puntata di Cosmos.

Il tesoro dell’astronauta, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 1: “La mappa del tesoro”. Darrell Miklos, il cacciatoire di tesori più famoso di Sky, va alla ricerca dei relitti originariamente individuati dall’astronauta Gordon Cooper.

Russia: storia di una rivoluzione, ore 21:00 History

Su Sky viene raccontata la Rivoluzione Russa, che ha rappresentato una tappa fondamentale di svolta per la storia del XX secolo. Il giornalista Pierre Gilliard mostra con documenti privati e testimonianze come è stato vissuto questo evento dalla famiglia imperiale russa.

Wild Portogallo, ore 21.10 NatGeo Wild

Nella natura delle alte vette del Portogallo, un branco di lupi tenta di attaccare prede indifese per nutrirsi. Anche le cicogne del posto fanno di tutto per garantire la sopravvivenza alla loro prole.

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 3, episodio 11. Un nuovo episodio della terza stagione del kolossal prodotto da Sky. Rath, l’ispettore dal passato oscuro, si ritrova a indagare sulla misteriosa morte di un’attrice.

I Simpson, ore 21.00 Fox

Stagione 5, episodio 15: “La guerra dell’arte”. Marge acquista un quadro in un mercatino dell’usato dei vicini. La sorpresa celata in questo dipinto metterà in crisi l’amicizia di lunga data tra i Simpson e i Va Houten.

Proven Innocent, ore 21:00 FoxLife

Stagione 1, episodio 3: “Assassino o supereroe”. Un uomo è stato condannato all’età di 14 anni dopo una confessione estorta con la violenza: mentre la squadra si occupa di questo caso, Bellows si vendica di Madeline.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 13 “La regola dieci”. All’interno di un magazzino viene trovata una bambina malnutrita e confusa. Per questo caso, il team di Gibbs riapre un vecchio caso che aveva seguito l’agente Ziva David.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Stagione 1, episodio 1: “L’esca perfetta”. Prima puntata della serie TV creata da Alexander Cary per la NBC. Bryan è in viaggio su un treno insieme a sua sorella. Sul vagone, è costretto a affrontare due uomini armati e, durante la colluttazione, sua sorella muore.

Riverdale - 1ª TV, ore 21:14 Premium Stories

Stagione 4, episodio 9. Su Premium Stories arriva una nuova puntata con il gruppo di amici e le vicende della cittadina di Riverdale. In questo episodio, Veronica dichiara guerra a suo padre e tira fuori un’arma segreta: la sua Abuelita.

Chicago Fire - 1ª TV (v.o.), ore 21:15 Premium Action

Stagione 8, episodio 13: “Benvenuto a Chicago”. Versione originale sottotitolata. Severide sospetta di Gorsch che cerca di riappacificarsi con Boden per un secondo fine.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Ancora una serata in compagnia con la “girl power” Anna, che aiuta, o almeno ci prova, amiche e compagne di scuola. Una serata per tutta la famiglia.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Stagione 2, episodio 2: “Corsa sul tetto del mondo - 2° parte”. Blaze deve attraversare l’oceano con i suoi amici su una vecchia nave, riparata per prendere il largo. In mare, la combriccola si imbatte in Ruotidelegno.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Stagione 4, episodio 3: “Banditi! - 1° parte”. Un gruppo di spicco all’interno della Lega dei Supereroi, la Z-Force, inizia a tenere sotto osservazione Phoebe. Vuole valutare, infatti, l’ingresso della giovane supereroina tra le sue fila.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 32: “Scambio di teste”. Luka resta solo nella camera di Axel: in questo modo, Bobbie Blobby e Sergente Charge subiscono uno scambio di teste. Questo si ripercuote sulle loro abilità di combattimento.

Tom and Jerry: operazione spionaggio, ore 21:00 Boomerang

Film del 2015 per tutta la famiglia. Tom e Gerry incontrano Jonny Quest, Hadji e il loro cane Bandit, tre spie alle prese con il dottor Zin, che ha mandato in missione un esercito di gatti malefici.

