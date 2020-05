Anna è la titolare insieme al suo compagno chef, Paolo, del Bar Ristorante Chiecco, a 2000 metri sulle piste da scii di Courmayeur. Anna nasce a La Spezia, poi si trasferisce a Courmayeur dove, insieme a Paolo, apre il ristorante dei suoi sogni. Solare, dinamica, è amante della cucina e del buon vino. E’ felice di spiegare il menu con le sue numerose lavagne dei fuori menu direttamente ai tavoli dei clienti.



Il Bar Ristorante Chiecco (Courmayeur – Monte Bianco), si trova a 2000 metri sulle piste da scii di Courmayeur. Raggiungibile dal paese attraverso la funivia in centro (aperta fino a mezzanotte), percorrendo poi 200 metri a piedi.



Per Anna il ristorante è un luogo dove poter esprimere tutta la sua creatività, infatti è stata lei ad arredarlo personalmente. A vederlo da fuori sembra una bella casetta di montagna in pietra e tegole, quando si apre la porta d’ingresso si trasforma: salta subito all’occhio quanto sia ricco di oggetti colorati, ricordi, foto e bandiere che portano i clienti affezionati da ogni parte del mondo.

LOCATION: artistica

CONTO: 45-50 €

SERVIZIO: amichevole ma attento

MENU: di terra e di mare



Il menu e la cucina

Paolo e Anna pensano che la cucina della Valle d’Aosta sia molto limitata, infatti nel menù non ci sono piatti tipici, fatta eccezione per una selezione di salumi della Valle d’Aosta e per la polenta concia. Vi sono anche piatti di pesce come il filetto di merluzzo “black code” e il salmone marinato.