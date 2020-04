La neo vincitrice della Coppa del Mondo generale femminile di sci alpino Federica Brignone è stata ospite a EPCC LIVE , una quarta puntata all'insegna dello sport e non solo. In attesa del prossimo appuntamento, martedì 5 maggio alle 21.15 su Sky Uno, guarda il video in cui Federica si cimenta in una prova speciale

Federica Brignone ci ha parlato del suo grande sogno, vincere la Coppa del Mondo, ma ci ha raccontato anche della madre che dopo aver contratto il virus Covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA DEI CONTAGI), finalmente adesso è fuori pericolo. Ci ha parlato dell'amicizia con Alberto Tomba, altro grande campione italiano con cui condivide un progetto di sensibilizzazione ambientale. Da una chiacchera all'altra non si sa come, la sportiva si è ritrovata a esibirsi in una prova speciale, eccola ballare con movenze piuttosto insolite per lei: niente paletti, niente bastoncini da sci, ma una musica hip hop in sottofondo e un irresistibile “bounce”. Federica ha mille risorse, dalla fornelli, sua grande passione, si è lanciata nel ballo hip-hop. Eccola mostrare ad Alessandro Cattelan alcuni passi che ha imparato. Il risultato? Esilarante, in stile EPCC.

