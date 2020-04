Grande ritorno per Alessandro Borghese 4 Ristoranti che per la prima puntata ci ha portato nella città più romantica del mondo per scoprire il miglior ristorante sui canali di Venezia. In attesa del prossimo appuntamento, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, scopri di più sul ristorante Riviera Ristorante per Onnivori di GP.

Gipi (GP), “Il filosofo”, è il titolare del Ristorante Riviera a Fondamenta Zattere, nel suo ristorante Gipi si dedica interamente all’accoglienza del cliente e la sua politica è quella di non far entrare mai al ristorante più di 3 o 4 tavoli ogni mezz’ora, in modo che il cliente sia sempre coccolato e la cucina non vada mai in affanno.

Il Riviera Ristorante per Onnivori si trova a Fondamenta Zattere al Ponte Longo, Sestriere Dorsoduro e si affaccia sul Canale della Giudecca. Il canale è navigabile e c’è un grande traffico di mezzi di trasporto.

La location è molto grande, ha dei tavoli all’esterno e due sale interne, una dove c’è anche il bar, più storica, e in fondo al locale una più contemporanea. L’apparecchiatura dei tavoli è minimale, perché per GP il tavolo è come un palcoscenico che deve essere più spoglio possibile prima della cena e poi animarsi con i prodotti della casa.

LOCATION: storica

CONTO: 77€ o 97€

SERVIZIO: elegante

MENU: degustazione

Il menu e la cucina

La cucina del ristorante Riviera è affidata alla filosofia di cucina e di vita di GP che lavora con prodotti locali, per quanto possibile, ma soprattutto è una cucina del prodotto legata alla tradizione, che al contempo è rivisitata. Un perfetto esempio è il fegato alla veneziana, scaloppina di fegato scottato, crudo all’interno, con un velo di falso miele di limone, una polvere di camomilla, accompagnato da verdure locali e un caviale di finger lime. Presenta al tavolo dei menù degustazione di diverse fasce di prezzo, in modo che il cliente abbia già un’idea chiara di cosa spenderà.