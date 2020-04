Per la prima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti ci siamo immersi nella sognante atmosfera di Venezia, in attesa della prossima nuova puntata, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, scopri di più sul ristorante di Orietta, Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo.

La titolare del Ristorante Ogio a fondamenta Cannaregio, è Orietta, una veneta doc che vive in città e ha avi trevigiani e veneziani. Ama il contatto con il pubblico, le piace stare ai tavoli con i clienti, ma se è necessario si fa sentire anche in cucina. Instancabile, è sempre ottimista e dà l’impressione di essere una persona molto forte e sicura di sé.

Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo è una graziosa location, ha uno spazio esterno in fondamenta, mentre all’interno la prima cosa che si può notare è una cucina a vista che si affaccia anche sull’esterno con il bancone in stile bacaro. La sala si sviluppa subito dopo ed è di medie, piccole dimensioni, informale, stile bar. Le pareti storiche con la pietra a vista, le luci calde e il legno, rendono l’atmosfera minimale e contemporanea.

Il ristorante si trova sul Canale di Cannaregio, il secondo canale più importante di Venezia, all’ingresso del ghetto ebraico, uno dei sestieri veneziani più affascinanti e suggestivi. Non a caso, è una zona molto frequentata sia durante il giorno che la sera.

LOCATION: bacaro contemporaneo

CONTO: 45€

SERVIZIO: easy

MENU: tradizionale rivisitato

Il menu e la cucina

La cucina di Ogio è affidata a Samuele, chef veneto, personaggio estroso e creativo, è molto legato alla tradizione, ma al contempo è un pioniere, rivisita alcuni piatti in chiave vegetariana o vegana (è l’unico in città a farlo ed Ogio, a detta di Orietta, è l’unico ristorante a Venezia ad avere la certificazione di cucina vegana e vegetariana). Tra i piatti della tradizione, non mancano i cicchetti come sarde in saor baccalà mantecato, moscardini, capesante i primi come pasta alle vongole, spaghetti al nero di seppia e i secondi di pesce fresco del giorno.