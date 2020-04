Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 20 aprile

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15 su Sky Uno troviamo le avventure culinarie di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”. Nell’episodio 7 della stagione 5, Alessandro sarà ospite di Milena, Francesca, Sergio e Andrea nei ristoranti delle campagne cremonesi. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante di cucina di campagna?

Impronta criminale, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 3: “Il collezionista di occhi”. La polizia di Dallas scopre i cadaveri di tre donne, alle quali sono stati tolti gli occhi. Gli agenti partono alla ricerca del killer prima che sia troppo tardi e faccia altre vittime.

Johnny Cash e lo struzzo da incubo - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Primo episodio della stagione 2 di Urban Myths. Il Live Aid non è stato solo il giorno in cui il rock'n'roll ha cambiato il mondo, ma anche la fonte di innumerevoli voci sull'industria musicale. Lunedì 20 aprile alle ore 21:15, in prima visione TV su Sky Arte, va in onda “Johnny Cash e lo struzzo da incubo”.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Stagione 11, episodio 1: “Il ghiaccio ha sempre ragione”. Il duro lavoro di alcuni speciali camionisti, pronti a sfidare le strade più difficili. Il team si prepara ad affrontare una nuova impegnativa stagione, purtroppo senza Darrell Ward.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21:00 Lei

Su Lei va in onda “Emozioni in sala parto con Emma Willis”. Stagione 2, episodio 8: “Parti podalici”. Emma e tutta l'equipe affrontano diversi casi di donne che hanno scelto il cesareo. Ma soprattutto sono in allarme per Lois, che rischia un podalico.

Dual Survival, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel vanno in onda le avventurose sfide di “Dual Survival”, stagione 6 episodio 10: “La battaglia del Brasile”. Bloccati nelle torride savane del Sud del Brasile, EJ Snyder e Jeff Zausch devono trovare un modo per sopravvivere in questo arido ambiente senza acqua né cibo.

Titanic: tesori negli abissi, ore 20:55 National Geographic

Dalla scoperta di Robert Ballard, il Titanic ha affascinato il mondo tra speculazioni e intrighi. I suoi tesori, però, sono a rischio.

Com’è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano. In questo episodio (stagione 20, episodio 5) le pipe d’argilla, le fontane per l’acqua potabile, il liquore all’arancia e gli archi composti.

Apocalypse: in guerra tra le Guerre, ore 21:00 History

L’11 novembre 1918 termina uno dei conflitti più orribili della storia, la Prima Guerra Mondiale. Mentre i leader dei Paesi vincitori ridisegnano le mappe, i perdenti devono affrontare gravi crisi e divisioni interne.

Wild Christmas, ore 21:10 Nat Geo wild

Stagione 3, episodio 5: “La caduta della regina”. L'amore di Pula per il figlio viene messo alla prova quando deve lasciare il cucciolo da solo. Kitso si prepara alla guerra e Mmamotse affronta una rivolta.

Serie TV in onda stasera

Westworld (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

In prima visione su Sky Atlantic va in onda, in versione originale sottotitolata, il sesto episodio della terza stagione di “Westworld”. Dopo il massacro avvenuto, Bernard e Charlotte incominciano una nuova vita fuori dal resort e si avventurano nel “mondo reale”.

Homeland (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Prima visione TV in versione originale sottotitolata di “Homeland”, arriva alla conclusione la serie che ha rivoluzionato il genere spy-thriller con l'epilogo delle vicende dell'agente Carrie Mathison, interpretata da Claire Danes. Stagione 8 episodio 7: “Il verdetto”.

Station 19 (v.o.) - 1ª TV, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life continua la terza stagione di “Station 19” con l’episodio 9 in prima visione, versione originale sottotitolata. Un veterano dell'esercito minaccia di far esplodere un banco dei pegni e a Sullivan torna utile il suo addestramento da Marine.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Prima visione Fox Crime, stagione 10 episodio 15: “Fumo negli occhi. 2a parte”. La squadra e l'FBI sono sempre più vicini alla cellula terroristica, ma intanto Callen e Sam sono rimasti intrappolati in un cinema crollato per le esplosioni.

Prodigal Son (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, la prima stagione di “Prodigal Son”, episodio 14 “La cruna dell’ago”. Versione originale sottotitolata. Jessica cerca maggiori informazioni sulla “ragazza del baule”, ma deve anche vedersela con “l’assassino della giostra”.

Shameless - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la decima stagione di “Shameless”, episodio 6 in prima visione TV. Debbi non riesce a convincere la sua Franny a fare la bambina cattiva per far sì che Pepa, dopo che le darà l’indennità di Derek, gliela riporti indietro.

Containment, ore 21:15 Premium Action

“Containment” su Premium Action alle ore 21:15, stagione 1 episodio 3: “Rabbia e impotenza”. Dopo aver visto video riguardanti scene di panico e violenza all'interno della zona delimitata, Lex chiede alla Lommers di inviare all'interno delle squadre di rinforzo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Special Guest Playlist con Francesco Bertoli, ore 21:00 DeA kids

Dopo la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, il cantante Francesco Bertoli arriva su DeA kids presentando interviste e videoclip dei big della musica.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. la quinta stagione di “Blaze e le mega macchine”, episodio 4 “Babysitter ed eroi”. Blaze e AJ aiutano Stripes a fare da babysitter a nove adorabili cuccioli.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon va in onda la prima stagione de “I Thunderman”, episodio 15 “Compleanno di ghiaccio”. Max e Phoebe sono stanchi di passare la giornata del loro compleanno in casa coi genitori.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la seconda stagione de “Lo straordinario mondo di Gumball”, episodio 32 “Un’amicizia bloccata”. Gumball e Darwin comunicano su un social network, finendo per bloccare qualcuno che ne resterà molto offeso.

Ben 10 – Corsa contro il tempo, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang il film per ragazzi “Ben 10 – Corsa contro il tempo”. È il 2007 e finita l’estate Ben torna alla routine fatta di scuola, amici e famiglia. Ma il terribile Eon è in agguato, Ben e i suoi si troveranno ancora una volta a combattere per la salvezza del mondo.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Stagione 1, episodio “Senza denti canini”. Dopo aver perso i denti canini, Vampirina è preoccupata. Che stia diventando più umana e meno vampira? Mamma e papà la rassicurano.

