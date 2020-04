Family Food Fight, le anticipazioni della finale

La finale è servita

Il momento tanto atteso è finalmente giunto: per i pugliesi Magistà e i campani Raviele è la resa dei conti è sul piatto, non c'è più tempo per ditrarsi, la concentrazione deve essere massima, la posta in gico altissima. Le due famiglie arrivate alla finale si giocheranno la vittoria e il premio di 100.000 euro in gettoni d’oro andrà a chi più sarà all'altezza delle aspettive. Nell’ultima puntata di Family Food Fight di giovedì 16 aprile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) vediamo sfidarsi due famiglie del Sud, chi riuscirà a conquistare i palati e il cuore dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich?

La finale del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV - si aprirà con una scena di famiglia: Lidia e Joe Bastianich, e Antonino Cannavacciuolo con la mamma Franca, presenteranno quattro ricette che caratterizzano le loro famiglie.

Le prove

La prima prova è ispirata ai “Segreti dei Giudici” e vedrà i Magistà e i Raviele impegnati nella difficile preparazione dei piatti proposti con l’aggiunta di un ulteriore elemento che li metterà a dura prova. Nella seconda prova, invece, le due famiglie dovranno dimostrare di saper usare contemporaneamente tre cucine in cui sono custodite tre spese segrete per la preparazione di tre piatti diversi.

Nella terza e decisiva prova, le due famiglie finaliste dovranno presentare i loro “Menù della Vita”, i piatti che esprimono al meglio le loro identità ai fornelli e i miglioramenti raggiunti durante il percorso nel cooking show. Dopo una lunga battaglia in cucina, chi tra i Magistà e i Raviele sarà la prima famiglia campione di Family Food Fight?