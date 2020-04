Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 9 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 9 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Family Food Fight, ore 21:15 Sky Uno

Quinto episodio della prima stagione. I concorrenti dovranno cimentarsi con dei grandi classici nel corso della prima prova. Ospiti in studio Giancarlo Magalli e sua figlia Michela, al fianco dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich.

50 modi per uccidere l’amore, ore 21:05 Crime Investigation

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “Luna di fiele”. Sfruttando delle accurate ricostruzioni, si va alla scoperta di litigi tra coppie, che terminano in un bagno di sangue. Scott e Karen sono in viaggio per la loro luna di miele. Soltanto uno dei due però tornerà a casa.

Ermitage – Il potere dell’arte – 1^ TV ore 21:15 Sky Arte

Toni Servillo guida gli spettatori alla scoperta di uno dei musei più importanti al mondo, seguendo la storia dei suoi mutamenti e la passione dei suoi sovrani.

Affari di famiglia, ore 21:10 Blaze

Primo episodio della 21esima stagione, dal titolo “Un colpo d’affare”. Nuovo appuntamento con la famiglia Harrison, proprietaria di un celebre banco dei pegni, dove ogni giorno giungono clienti con oggetti dall’incredibile storia.

Febbre da cavallo, ore 21:00 Comedy Central

Esilarante commedia con Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Tre amici, incalliti scommettitori alle corse dei cavalli, orchestrano incredibili piani per riuscire, giorno dopo giorno, a ottenere i soldi necessari per scommettere ancora. Si ritrovano un giorno a raccontare la loro incredibile storia in tribunale.

Grassi contro magri 7, ore 21:00 lei

Primo episodio della settima stagione, dal titolo “Gary e Amy”. Nella clinica del dottor Christian si opera uno scambio di diete tra magri e grassi. I primi sono Gary e Amy, uno chef che ha superato i 133 kg e una donna che ha perso peso saltando i pasti.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Primo episodio della 16esima stagione. Una sola famiglia americana produce tre quarti dell’olio essenziale di menta piperita al mondo. In questa puntata si analizzerà il loro metodo produttivo, scoprendo inoltre come vengono create le racchette da tennis professionali.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 Discovery science

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Il triangolo dell’Alaska”. Chris e Casey sono nel cuore dell’Alaska, dove provano a recuperare i resti di un aereo. Questo è precipitato, con a bordo due politici. Proveranno a risolvere un mistero rimasto sepolto 47 anni.

Enigmi alieni – Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 History

Uno strano oggetto è entrato nel nostro sistema solare nel 2017. Questi ha seguito un’insolita traiettoria. Molti esperti erano certi si trattasse di extraterrestri.

Africa: predatori letali, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Un leone adulto”. Un cucciolo di leone si ritrova allontanato dalla madre e dai fratelli. Dovrà riuscire a sopravvivere in un ambiente ostile.

Serie TV in onda stasera

Gomorra – La Serie – 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Quinto episodio della quarta stagione. Patrizia prova a dimostrare d’aver ormai capito cosa voglia dire essere la reggente del clan più potente di Napoli. Proverà a evitare una guerra sanguinosa tra gruppi armati.

911 – 1^ TV, ore 21:00 Fox

Decimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Buon Natale?”. Gli operatori devono fare i conti con un incidente provocato dal guasto di alcune luci natalizie. Bobby intanto immagina il suo futuro con Athena.

Private Eyes, ore 21:00 Fox life

Quinto episodio della terza stagione, dal titolo “Una bottiglia speciale”. La vecchia compagna di stanza del college di Angie la chiama dopo molti anni, così da affidarle un caso. Le è stata rubata una bottiglia di vino fuori dal comune.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox Crime

Terzo episodio della settima stagione, dal titolo “Errare è umano”. La squadra si ritrova a indagare su un incidente sospetto accaduto sul lago. Candice intanto è molto preoccupata dal nuovo gruppo che sua figlia Emma sta frequentando.

Chicago P.D. – 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Nono episodio della settima stagione, dal titolo “L’assoluzione”. Halstead soffre per i sensi di colpa ed è alla ricerca di un modo per aiutare Angela e Bobby. Si ritrova però nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Viene così rapito, insieme alla donna.

Manifest – 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Tredicesimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Il lago ghiacciato”. Dopo il rapimento di Cal, Michaela è pronta a restituire la droga agli spacciatori, così che venga liberato. Qualcosa però va storto.

The Flash 6 – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Terzo episodio della sesta stagione, dal titolo “Uomo morto che corre!”. Barry e Caitlin riescono a fermare il meta-zombie Mitch Romero, consumatore di materia oscura. Missione compiuta con l’aiuto del dottor Ramsay Rosso.

Le megastrutture di Hitler, ore 20:55 National Geographic

Hitler e i nazisti svilupparono armi e strutture tecnologicamente avanzate in poco tempo. Tra queste si annoverano velivoli che dominavano i cieli e fortezze inespugnabili.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:05 DeA kids

Episodio 74 della prima stagione, dal titolo “Delusioni d’amore”. Dante scopre che Kally è Mica635. Sentendosi tradito, decide di chiudere la storia con lei, abbandonando il ruolo di presidente del fan club. Kally però non può accettarlo.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “Corsa sul tetto del mondo”. La prima di due parti. Blaze e i suoi amici prendono parte a una gara molto impegnativa. Questa si conclude sulla vetta di una montagna altissima. Cruscher però decide di barare.

I Thunderman, ore 21:30 Nickelodeon

Sesto episodio della quarta stagione, dal titolo “Un gadget rivoluzionario”. Max lavora alla creazione di un gadget innovativo. Intende dare il proprio contributo alla domanda d’ammissione alla Z-Force.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:06 Cartoon Network

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Il debito”. Dopo aver parcheggiato l’auto, il signor Robinson evita di investire Gumball, che è di colpo convinto d’essere miracolato. Cercherà dunque in tutti i modi di proteggere il proprio salvatore, così da ripagare il debito.

Scooby-Doo! E il Mistero del Wrestling, ore 20:58 Boomerang

Shaggy e Scooby hanno vinto i biglietti per prendere parte a un epico evento, WrestleMania. Una volta giunti sul posto però troveranno un terribile orso rosso pronto a minacciarli.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “Nascondino spettrale”. Giocando a Spaventanascondino, Vampirina e le sue amiche provano ad aiutare Bridget a trovare il nascondiglio perfetto. Bridget di colpo scompare.

Guarda anche i film in onda stasera in TV