Programmi TV da non perdere stasera, sabato 29 febbraio

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la semifinale di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti degli aspiranti al titolo di MasterChef italiano. Ad attendere gli aspiranti chef stasera c’è una Mystery Box vuota. Nell'Invention Test, invece, devono replicare due piatti stellati, creati da chef Barbieri e chef Cannavacciuolo. L’ospite della puntata è lo chef tristellato Yannick Alléno.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

“Chirurgia estrema”, è la serie in onda su Fox life, in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati da precedenti interventi. In questa puntata Nassif interviene su un paziente che ha subito la prima rinoplastica a 12 anni, Dubrow si occupa della riduzione di un seno e insieme i dottori affrontano un paziente con un problema “unico”.

Delitti: famiglie criminali, ore 20:30 Crime investigation

Il racconto di storie in cui i “cattivi” sono legati da vincoli familiari. I materiali delle indagini e le interviste permettono di ricostruire quanto è accaduto.

Gli Immortali, ore 21:15 Sky Arte

Giorgio Porrà racconta artisti indimenticabili e l'incanto poetico dei cimiteri che accolgono le loro spoglie. Nell'episodio di stasera, Audrey Hepburn e Alberto Sordi.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure di Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, vale a dire i Mountain Men. Uomini coraggiosi che vivono isolati dalla civiltà con le rispettive famiglie e che rappresentano gli ultimi pionieri d'America.

Comedy Central presenta, ore 21:30 Comedy Central

Su Comedy Central dalle 21:30 gli speciali monografici di alcuni dei comici italiani più famosi e divertenti.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, la dr. Dawn visita una paziente colpita da infarto quando aveva 45 anni, mentre la dr. Pixie si occupa di un uomo i cui testicoli sono così doloranti da non poter essere toccati.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 Discovery Channel

Dusty continua a lottare contro l'invasione dei pitoni in Florida. La squadra individua nuove colonie a nord e scopre che i serpenti si stanno adattando al freddo.

Nepal: terremoto sull’Everest, ore 20:55 National Geographic

Attraverso le immagini di diverse squadre che si trovavano in Nepal, i contributi di rinomati scienziati e le ricostruzioni realizzate con la computer grafica, analizziamo il terremoto che si è verificato in Nepal.

Alla conquista di Marte, ore 21:05 Discovery science

Scienziati e ingegneri sognano da molto tempo di inviare l'uomo su Marte. Oggi, con diverse agenzie coinvolte, la corsa per colonizzare il Pianeta Rosso è iniziata.

Breve storia del fascismo, ore 21:35 History

Il Fascismo narrato attraverso filmati e documenti d'epoca da Renzo De Felice con stile rigoroso e al tempo stesso cordiale e magistralmente diretta da Folco Quilici.

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:10 Nat Geo Wild

Gli animali hanno sviluppato diversi superpoteri che permettono loro di sopravvivere nei territori più ostili, proprio come il Botswana.

Serie TV in onda stasera

The Outsider, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic, alle 21:15, vediamo in replica il terzo e il quarto episodio di “The Outsider”, la produzione HBO tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La serie racconta l’indagine sull’omicidio dell'undicenne Frankie Peterson. Il ragazzino viene trovato mutilato nei boschi della Georgia vicino al luogo in cui vive. Indaga sul caso il detective Ralph Anderson, poliziotto esperto ma ancora in lutto per la recente morte di suo figlio.

The Big Bang Theory, ore 21:10 Fox

Su Fox rivediamo la quarta stagione di “The Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di nerd che trascorrono il tempo leggendo fumetti, giocando ai videogame, giochi di ruolo e guardando film e serie TV a tema fantascienza e supereroi. L’episodio delle 21:10 ha come titolo “L’incursione Zarnecki”.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che racconta le vicende della squadra di agenti speciali del NCIS, il Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina Militare americana che si occupa dei casi criminali che coinvolgono i membri dello stesso corpo militare. L’episodio di stasera si intitola “Tempo perso”.

Imposters, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Imposters”, la serie che racconta la storia di Maddie, un’affascinante truffatrice che seduce uomini e donne per rubare tutti i loro averi e poi scappare. Maddie è interpretata da Inbar Lavi. Stasera vediamo gli episodi “Maddie e le sue bugie” e “Cohen, Lenny Cohen”.

Splitting up together, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la seconda stagione di “Splitting up together”. Protagonisti della serie tv sono Lena e Martin, una coppia che si riappacifica improvvisamente dopo il divorzio. I tre figli vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro genitore vive in un appartamento nel garage sul retro della casa.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 continuano gli episodi della quinta stagione di “The last ship”, la serie tratta dall'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti USS Nathan James cerca le cause del virus per evitare l’estinzione dell'umanità. Stasera vediamo gli episodi dal titolo “Sangue” e “Onore”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:10 DeA kids

Su DeA kids va in onda “New School”, la sitcom per ragazzi che segue le avventure di un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School. In un WC rotto dell’Istituto è custodito il Wall Of Celebrities, dove sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

A partire dalle 21:00 su Nick jr va in onda invece “44 gatti”, il cartone animato ideato da Iginio Straffi e tratto dall'omonima canzone dello Zecchino d’oro 1968. I protagonisti sono quattro gattini musicisti che suonano nella band dei Buffycats.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano le avventure de “I Thunderman”, la serie tv con protagonista la famiglia Thunderman. Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe sono dei supereroi che vivono nella città immaginaria di Hiddenville cercando di comportarsi normalmente nonostante i superpoteri.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network continuano anche le avventure di “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie animata che combina diverse tecniche di narrazione. Il protagonista è Gumball Watterson, un gatto antropomorfo di 12 anni, alle prese con la vita di tutti i giorni.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, il reboot dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera. La serie è incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi. Questa serie è realizzata in computer grafica e sono stati mantenuti 4 personaggi storici su 11.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

Su Disney Junior a partire dalle 20:50 “PJ Masks - Super Pigiamini”, la serie anglo-francese che racconta le avventure di tre bambini di 7 anni. Connor, Amaya e Greg di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

