Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 29 febbraio

Film thriller da vedere stasera in TV

The Crash - Minaccia a Wall Street, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2017 diretto da Aram Rappaport, con AnnaSophia Robb, Maggie Q, Dianna Agron, Frank Grillo, Ed Westwick e Minnie Driver. Un possibile e terribile attacco informatico potrebbe distruggere l’intera economia globale. Un ex agente di borsa e un team di criminali incaricato dal governo degli USA tenteranno di contrastare la minaccia.

Schegge di paura, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller del 1996 diretto da Gregory Hoblit, con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney e Frances McDormand. Martin Vail, un avvocato penalista di successo, decide di difendere un ragazzo accusato di omicidio. Di fronte ai tanti indizi che confermerebbero la colpa del sospettato, sarà il talento di Martin a cambiare le regole del gioco.

Training day, ore 21:15 Premium Energy

Film thriller diretto Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Snoop Dogg e Macy Gray. Un esperto e ambiguo poliziotto è chiamato a fare da tutore a Jake, una recluta assegnata alla sezione narcotici del dipartimento di polizia di Los Angeles. Animato dal fuoco sacro della giustizia, Jake ha un solo giorno per dimostrare di avere la stoffa per quel lavoro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mon Roi - Il Mio Re, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico e sentimentale del 2015 diretto da Maïwenn, con Emmanuelle Bercot, Vincent Nemeth, Vincent Cassel, Romain Sandère e Ludovic Berthillot. La quarantenne Tony si infortuna gravemente mentre sta sciando. Durante il lungo periodo di riabilitazione, ha il tempo per riflettere sul suo rapporto con Giorgio e su come dall’amore i due siano arrivati ai contrasti più accesi.

End of Justice - Nessuno è innocente, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da Dan Gilroy, con Denzel Washington e Colin Farrell. Roman è un avvocato di Los Angeles che lavora nelle retrovie dei casi affidati a lui e al collega William. I due si occupano di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa in tribunale. Quando William viene ricoverato in ospedale, Roman dovrà affrontare i casi in prima persona, andando incontro a molti problemi.

Un mondo perfetto, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film drammatico del 1993 diretto da Clint Eastwood, con Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern e Keith Szarabaijka. Butch evade da una prigione di Dallas insieme a un compagno violento. Dopo averlo ucciso per proteggersi, l’uomo prende in ostaggio un bambino, con il quale instaurerà un rapporto meraviglioso.

Film commedia da vedere stasera in TV

I babysitter, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia diretto da Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter e Diego Abatantuono. Nel giorno del suo trentesimo compleanno Andrea riceve l’incarico di fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti e esilaranti. Trasposizione cinematografica della commedia francese “Babysitting”.

Una proposta per dire sì, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Una divertente commedia americana diretta da Anand Tucker, con Amy Adams, Matthew Goode, Kaitlin Olson, John Lithgow e Adam Scott. Una giovane donna mette a punto un complesso piano per far sì che il suo fidanzato le chieda di sposarsi esattamente il 29 febbraio. Si ritroverà, però, a dover gestire una serie di imprevisti che potrebbero mettere a repentaglio il suo futuro.

Sex Tape - Finiti in rete, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2014 diretta da Jake Kasdan, con Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry, Ellie Kemper, Rob Lowe II e Jolene Blalock. Annie e Jay sono una coppia con figli. Decisi a non spegnere il desiderio e rimontare in sella, affidano i bambini ai nonni per concedersi una notte tutta per loro, durante la quale fanno anche un video. Il giorno successivo i due riprendono le normali attività quotidiane, ma una nuvola incombe su di loro: fanatico dei prodotti Apple, Jay è sempre all'avanguardia e sempre generoso con amici e postini, a cui regala i modelli superati dei suoi tablet. Peccato che abbia dimenticato che con il cloud aggiorni e condividi note, app, documenti, foto e naturalmente video.

Stanlio & Ollio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film diretto da Jon S. Baird, con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson e Danny Huston. Una pellicola che è un tuffo nel passato, alla riscoperta di due dei più grandi volti del cinema comico statunitense. “Stanlio & Ollio” ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes, tre candidature ai BAFTA e una candidatura ai Critics Choice Award.

Il presidente - Una storia d’amore, ore 21:15 Premium Emotion

Commedia sentimentale del 1995 diretta da Rob Reiner, con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox e Richard Dreyfuss. Il presidente degli Stati Uniti Abdrew Sheperd si innamora di Sydney Ellen Wade, l’affascinante operatrice col compito di sensibilizzare l'amministrazione a una maggiore salvaguardia dell'ambiente, mettendo a rischio la sua popolarità.

È nata una star?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana diretta da Lucio Pellegrini, con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo e Pietro Castellitto. Lucia riceve per posta una busta contente un video porno, il cui protagonista è Marco, suo figlio diciannovenne. Il film è tratto dall'omonimo libro di Nick Hornby.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Missione 3-D - Game Over, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2003 diretto da Robert Rodriguez, con Daryl Sabara, Alexa PenaVega, Antonio Banderas, Sylvester Stallone e Carla Gugino. Il terzo capitolo della saga si sposta nel cyberspazio, dove la famiglia Cortez deve fermare un pericoloso giocattolaio.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Solomon Kane, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un action fantasy dalle atmosfere dark del 2009, diretto da Michael J. Bassett, con James Purefoy, Max Von Sydow, Pet Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood e Patrick Hurd-Wood. Solomon Kane è un uomo dall’aspetto cupo e tenebroso con un passato da mercenario. Una nuova avventura lo aspetta: deve lasciare il suo rifugio in un monastero per salvare una fanciulla.

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Quinto e sesto episodio della serie televisiva firmata Sky “ZeroZeroZero” e basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Regia di Stefano Sollima, con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold, Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida. Le lotte di potere minacciano Don Minu, mentre Chris ed Emma varcano il confine con il Marocco.

John Wick, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2014 diretto da Chad Stahelski, con Keanu Reeves, con Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs e Bridget Moynaha. L’ex killer di professione John Wick decide di vendicarsi di un gruppo di malviventi che hanno aggredito e ucciso il suo cane, l’ultimo regalo fatto dalla moglie Hellen, morta a causa di una malattia.

