Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 4 novembre

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine del programma.

Best Bakery: pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno ancora un’altra puntata di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux giudicano numerose pasticcerie in tutta Italia. La sfida inizia a Milano.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation vediamo la serie che mostra il lato oscuro della Francia con le più intricate storie di cronaca nera. L’8 dicembre 2013 il corpo senza vita del 27enne Carmelo Castronovo viene ritrovato in una piccola cittadina della Francia. Chi lo ha ucciso e per quale motivo?

James Cameron - Viaggio nella fantascienza, ore 21:15 Sky Arte HD

Il premio Oscar James Cameron esplora uno dei generi più amati dalla letteratura e dal cinema: la fantascienza. Nell'episodio si parla di robot, androidi e cyborg.

Giochi da matti, ore 21:00 Blaze

Lancio delle uova, corsa con mogli sulle spalle, tuffi in acque putride, zucche che diventano canoe, lancio di sassi e tanto altro ancora. La nuova produzione originale firmata Blaze ci trasporta in alcune delle più incredibili gare del pianeta. Attore, atleta e mattatore delle bizzarre Olimpiadi di Blaze è Matteo Nicoletta, che prende personalmente parte a ogni sfida.

Maurizio Battista - Scegli una carta, ore 20:55 Comedy Central

Maurizio Battista torna a teatro con un nuovo spettacolo. Il titolo, “Scegli una carta”, è il filo conduttore della performance dell'artista. Scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e tentare la fortuna, così come succede nella vita quotidiana.

Non ditelo al dottore, ore 21.00 lei

In ogni episodio quattro medici curano ragazzi e ragazze che invece di rivolgersi a un dottore si sono fatti da soli la diagnosi consultando il web e i social. Con risultati raccapriccianti.

Wild Frank Italia, ore 21:00 Discovery channel

In Abruzzo, Frank arriva a Cocullo, un piccolo paese che organizza una misteriosa processione religiosa, in cui sono coinvolti decine di serpenti.

Civiltà perdute con Albert Lin, ore 20:55 National Geographic

Avventura, scienza e archeologia si intrecciano in un affascinante viaggio alla scoperta delle civiltà perdute in compagnia con Albert Lin. Oggi l’esploratore è in Micronesia, nel cuore dell'Oceano Pacifico, per svelare i segreti racchiusi nelle tombe e nei tempi della città di Nan Madol.

Mythbusters junior, ore 21:05 Discovery Science

In “Mythbusters junior” vediamo ragazzi talentuosi che si scontrano mettendosi in gioco nelle materie più disparate, come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

Il regime della follia, ore 21:00 History

Il racconto di un amore passionale e malato tra un'Italia ferita, rappresentata da Ida Dalser, e il Duce, il suo Uomo, colui che segnerà profondamente il Paese.

Bear Grylls: la legge del più forte, ore 21:10 Nat Geo Wild

Bear Grylls ci accompagna in un'avventura nei luoghi della natura selvaggia più impervi e ostili, tra montagne, abissi, zone polari e luoghi estremamente caldi.

Serie TV in onda stasera

Watchmen - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo gli episodi doppiati in italiano di “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

The walking dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Su Fox in prima visione tv, vediamo la decima stagione di “The walking dead”, la serie basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. La storia è quella del vice sceriffo Rick Grimes che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continua, in prima visione TV, gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

This is us - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle 22:00 vediamo invece la quarta stagione di“This is us”, la serie vincitrice di un Golden Globe e tre Emmy che racconta, nel corso di tre archi temporali, un dramma familiare. Le vicende di tre fratelli gemelli vengono vissute dal 1980, anno della loro nascita, fino alla vita adulta.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Izombie - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:00 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Blaze e le mega macchine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

T & J: WW e la fabbrica di cioccolato, ore 21:00 Boomerang

Segui le vicende di un bambino che sogna di riuscire a vincere il biglietto d'oro che lo porterà nella Fabbrica di Willy Wonka.

Topolino e gli amici del rally, ore 20:55 Disney Junior

La serie conduce Topolino e la sua banda, insieme ai loro fantastici veicoli trasformabili, in tante allegre corse attorno al globo e in svariate avventure nella loro città, Hot Dog Hills.

