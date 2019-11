Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 4 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il campione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film italiano del 2019 per la regia di Leonardo D’Agostini, con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino e Mario Sgueglia. Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato: tutto ciò è Christian Ferro, giovane calciatore di serie A, tutto genio e sregolatezza, divenuto il nuovo idolo dei tifosi di un’intera città. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un’ombra di passato che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando, dopo l’ennesima bravata – il Presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina. Tra i due all’inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l’uno accanto all’altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.

Matilda 6 mitica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia del 1996 diretta e interpretata da Danny DeVito, con Mara Wilson, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris e Paul Reubens. Tratto dall'omonimo libro di Roald Dahl, il film racconta della giovane e prodigiosa bimba Matilda, dotata di molte capacità, ma di due genitori davvero odiosi. Diventerà indispensabile per la bambina cercare di liberarsene il prima possibile.

Confusi e felici, ore 21:00 su Comedy Central

Massimiliano Bruno regista, sceneggiatore e attore in “Confusi e felici”, una commedia con Claudio Bisio, Marco Giallini, Pietro Sermonti, Paola Minaccioni. Uno psicanalista depresso abbandona la professione, ma i suoi pazienti decidono di fargli cambiare idea a tutti i costi. Una commedia piacevole, per una serata in relax.

Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film commedia del 2002 diretta da Donald Petrie, con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Adam Goldberg, Michael Michele e Celia Weston. “Come farsi lasciare in 10 giorni” è il titolo di un articolo che una giovane ragazza deve scrivere per il giornale in cui lavora. Senza farsi troppi scrupoli, decide di prendere come cavia per il suo esperimento un malcapitato incontrato in un locale. Il ragazzo, nel frattempo, ha scommesso con il suo capo di riuscire a far innamorare una ragazza, anche lui in 10 giorni.

Mio cugino Vincenzo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Jonathan Lynn. Un film con Joe Pesci, Marisa Tomei, Ralph Macchio, James Rebhorn, Mitchell Whitfield, Fred Gwynne. Un avvocato alle prime armi deve difendere Stan e Bill, accusati ingiustamente di omicidio. Impacciato e poco credibile, rischia di perdere la causa ma la sua donna l'aiuterà. Commedia scarna e banale ma con due grandi protagonisti come Joe Pesci e Marisa Tomei, quest’ultima vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Caccia al tesoro, ore 21:10 su Premium Cinema

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo, Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una commedia leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2013, diretto da Jason Friedberg e Aaron Seltzer, con Maiara Walsh, Brant Daugherty, Lauren Bowles, Alexandria Deberry e Cody Christian. La pellicola è una divertentissima parodia della saga “The Hunger Games”. In un distretto in cui domina la fame, Kantmiss Evershot e Peter decidono di partecipare alla 75esima edizione delle “Starving Games”, i cui vincitori potranno portare a casa un vecchio prosciutto, un buono per un panino e un cetriolo smangiucchiato.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Blood Money, ore 21:15 su Sky Cinema Action

Film d’azione australiano del 2012 per la regia di Gregory McQualter, con Byron J. Brochmann, Alex Castro, Pauline Egan, Jeronimo Garcia, Masson Ge, Nancy Ibarra Grande. Un cartello di narcotrafficanti colombiani unisce le proprie forze con le Triadi di Hong Kong e il più letale killer del pianeta per trasportare due tonnellate di cocaina in Australia e in Cina.

Film spionaggio da vedere stasera in TV

Goldeneye, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Film di spionaggio del 1995 per la regia di Martin Campbell, con Pierce Brosnan, Famke Janssen, Sean Bean e Izabella Scorupco. L’agente 007 James Bond, tradito da un ex collega e amico, deve sfidare un’organizzazione di criminali altamente informatizzati dalla nuova Russia. I malfattori si sono impadroniti di un’arma di potenza micidiale, il Goldeneye. Un cult del cinema di spionaggio.

Film thriller da vedere stasera in TV

Schegge di paura, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 1996 del regista Gregory Hoblit, con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand. Martin Vail è un penalista di successo, ricco e affascinante. Per questo sceglie di difendere un ragazzino sprovveduto, accusato di omicidio: tutti gli indizi portano al sospettato. Sarà il talento di Martin a cambiare le regole del gioco. Eclatanti colpi di scena e ritmo incalzante per questo thriller giudiziario.

Widows – Eredità criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller di Steve McQueen (“12 anni schiavo”), con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell, Liam Neeson. Nella moderna Chicago, teatro di agitazioni e tumulti, quattro donne con nulla in comune decidono di dare una svolta alle loro esistenze. Prendendo in mano le redini dei propri destini, progettano di portare a termine il colpo criminale per cui i loro mariti hanno perso la vita. McQueen ha avuto a sua disposizione un vero e proprio dream team composto da alcuni dei più capaci interpreti di Hollywood.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’insulto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da Ziad Doueiri, il regista libanese specializzato in racconti delicatissimi ma profondamente conturbanti. Nel cast: Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh. Ambientato a Beirut, il film racconta di una banale lite fra un cristiano libanese e un profugo palestinese che degenererà in una vera e propria disputa nazionale. Toccante ed incalzante allo stesso tempo. Il film è stato premiato a Venezia e ha ricevuto una candidatura agli Oscar 2018 nella categoria “miglior film straniero”.

We are Marshall ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2006 per la regia di McG, con Matthew McConaughey, Matthew Fox e Anthony Mackie. Nel novembre del 1970, allenatori e giocatori di football della Marshall University muoiono in un incidente aereo. Unico superstite è Nate, che il giorno del volo era rimasto a casa. Da solo, troverà un modo per riformare la squadra e giocare il campionato per onorare gli amici perduti. Una lotta contro il tempo e un film che vi commuoverà.

Chiedi alla polvere, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2006 per la regia di Robert Towne, con Colin Farrell, Salma Hayek, Donald Sutherland, Eileen Atkins, Idina Menzel. Nella Los Angeles della Grande Depressione, Arturo Bandini, giovane aspirante scrittore italoamericano, sbarca il lunario sperando di emergere. In un bar incontra una provocante cameriera messicana con la quale inizia una relazione appassionata e contrastata, anche a causa dello spettro dell’emarginazione sociale – che aleggia su entrambi – e per la differente visione che i due hanno del proprio riscatto. Tratto dall’omonimo romanzo di John Fante.

Being Flynn, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Paul Weitz. Un film con Robert De Niro, Julianne Moore, Paul Dano, Olivia Thirlby, Dale Dickey, Lili Taylor. Un giovane lavora in vari ricoveri per i senzatetto a Boston, dove spesso incontra il suo brillante ma tormentato padre. Robert De Niro, poeta senzatetto, e Paul Dano in un film sul rapporto genitori-figli.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Teen Titans Go! Il Film, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film d'animazione del 2018 diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail. Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film - tutti tranne i Teen Titans! Ma il loro leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione. Adattamento cinematografico dell'omonima serie animata, a sua volta ispirata al fumetto della DC Comics.

Film poliziesco da vedere stasera in TV

Nico, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 1987 per la regia di Andrew Davis con Steven Seagal, Sharon Stone, Daniel Faraldo ed Henry Silva. Nico è un poliziotto di Chicago di origine italiana. In coppia con una collega parte in quarta contro la malavita organizzata, specialmente quando si trova coinvolto in un’operazione segreta di dimensione internazionale, contro un gruppo di trafficanti di droga protetti dalla Cia. La sua esperienza in Vietnam gli fa capire molte cose, ma i suoi superiori stanno per togliergli l’inchiesta.

